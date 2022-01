Enfermedades tras los implantes dentales en dos de cada tres pacientes

Los implantes dentales son una opción muy socorrida para reponer aquellos dientes que se han perdido. El resultado es natural y más cómodo que una prótesis removible. Sin embargo, hay enfermedades tras los implantes dentales que pueden trastocar un poco todas las ventajas que este tipo de cirugía tiene. Por eso, conviene abordar este tema, saber lo que puede pasar y por qué.

Una nota de prensa de la Fundación SEPA ha recogido una afirmación sobrecogedora. La doctora Elena Figuero, periodoncista que participó en el Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal de la Fundación, explicó que "2 de cada 3 pacientes con implantes dentales van a desarrollar algún tipo de enfermedad periimplantaria". Este porcentaje es muy elevado y aunque parezca una noticia novedosa, en realidad, sestas enfermedades son una de las consecuencias más frecuentes que tienen este tipo de implantes.

¿Por qué aparecen enfermedades tras los implantes dentales?

Las enfermedades tras los implantes dentales surgen debido a que no están claros los protocolos preventivos que se deben seguir y que la doctora en Elena Figuero insiste en que hay que implantar. Los implante no son iguales a los dientes naturales. Por lo tanto, se deben extremar los cuidados porque no hacer esto aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades tras los implantes dentales como la mucositis periimplantaria o la periimpantitis.

La mucositis periimplantaria se diagnostica cuando la mucosa que rodea el implante se inflama y causa sangrado. Afortunadamente, se trata de una enfermedad reversible, algo que no sucede con la periimpantitis. En este caso, además de la inflamación se pierde eel hueso donde se aloja el implante y que puede terminar perdiéndose. Detectarlo a tiempo es fundamental.

Cómo prevenir las enfermedades tras los implantes dentales

Existen consejos muy útiles que brinda la Fundación SEPA para prevenir que las enfermedades tras los implantes dentales aparezcan. Además, acudir a las correspondientes revisiones puede ayudar a detectar estas a tiempo, si al final terminan surgiendo, para iniciar una serie de acciones que eviten que se pierdan los implantes. El precio de cada uno puede llegar a ser de hasta 1500 euros, por lo que perderlo sería como tirar el dinero a la basura.

La higiene debe ser exhaustiva después de cada comida . Aunque resulte cansado, conviene cepillar correctamente los dientes y usar hilo dental. Lo ideal sería que a esto se le dedicase entre 2-3 minutos.

. Aunque resulte cansado, conviene cepillar correctamente los dientes y usar hilo dental. Lo ideal sería que a esto se le dedicase entre 2-3 minutos. Se debe acudir al dentista para realizar una limpieza profesional de los implantes un mínimo de 2 veces al año . A pesar de llevar una buena higiene diaria, esto va a ser indispensable para prevenir las enfermedades.

. A pesar de llevar una buena higiene diaria, esto va a ser indispensable para prevenir las enfermedades. Puede ser recomendable abandonar el hábito de fumar, en el caso de que se haga a diario, ya que esto puede perjudicar la salud dental y favorecer la aparición de mucositis o periimpantitis.

Además de todo esto, en el caso de que los implantes dentales no permitan una correcta higiene diaria, esto es algo que se le debe comentar al dentista lo antes posible. Puede que sea necesario modificar su forma o adoptar otras medidas para que la higiene pueda ser óptima. Hacer esto a tiempo evitará que el problema vaya en aumento y que terminen apareciendo las enfermedades tras los implantes dentales que se intentan prevenir.

La mucositis y la periimpantitis son tan frecuentes que no pueden obviarse cuando tratamos un tema tan importante como el de los implantes dentales. El precio que cuesta cada uno de ellos puede no haber servido de nada si no se toman precauciones desde el primer momento. No ir a hacerse la limpieza profesional o usar el hilo dental solo una vez al día puede suponer una diferencia entre perder un implante o no. Por ello, conviene ser estrictos con esto.