El doctor Carballo habla sobre la efectividad de la tercera dosis y si necesitaremos una cuarta

El urgenciólogo del hospital Ramón y Cajal de Madrid César Carballo se ha convertido en uno de los rostros más populares de la televisión en España gracias al estallido de la pandemia de coronavirus.

Además de sus apariciones en la pequeña pantalla, Carballo también muestra un perfil muy participativo en redes sociales, en concreto en Twitter, donde no duda en responder a las preguntas de otros tuiteros.

Una persona que acababa de ponerse la dosis de refuerzo le preguntó al doctor Carballo por la duración de la efectividad de este tercer pinchazo contra la Covid-19.

Las dos dosis ya nos protegen de forma efectiva frente a enfermedad severa con OMICRON, la tercera o Booster refuerza esa inmunidad al menos,elevando anticuerpos y células T memoria. De momento,no necesitamos una cuarta dosis, puede estar tranquilo. — Cesar Carballo (@ccarballo50) January 11, 2022

"Las dos dosis ya nos protegen de forma efectiva frente a enfermedad severa con ómicron, la tercera o booster refuerza esa inmunidad al menos, elevando anticuerpos y células T memoria. De momento, no necesitamos una cuarta dosis, puede estar tranquilo", dijo Carballo.

Poco antes, en el programa TRECE al día, Carballo había mostrado su fe en las vacunas: "Las vacunas nos han ayudado muchísimo. Vemos gente de 80 años vacunadas y contagiadas de ómicron que está pasando por un catarro. Creo que el fin de la pandemia está cerca y va a llegar, espero, con vacunas esterilizantes como la que se está trabajando en España".

Y mandó un mensaje a los antivacunas: "En nuestro país la vacunación siempre ha sido libre. El problema es que se van a enfrentar a ómicron sin ningún tipo de escudo y viendo lo que he visto en el hospital no me gusta nada. Es una lotería genética. Hoy hemos visto el caso de una persona de 42 años que no se había vacunado y ha entrado directo en la UCI. Pienso que esa gente que no se quiere vacunar es irrecuperable y ahora va a recibir la primera dosis de la vacuna con ómicron. Eso sí, con mucho riesgo".