Descubrimientos que cambiaron la historia de la medicina: la vacuna triple vírica

La vacuna triple vírica fue de esos descubrimientos que cambiaron el curso de la historia. Está destinada a ofrecer una inmunización contra el sarampión, rubéola y paperas. Enfermedades que afectan en su mayoría a los niños y que están causadas por un virus. Por lo tanto, no existe la posibilidad de ponerles fin con antibióticos, sino que será el sistema inmune el encargado de eliminarlas.

Aunque la rubéola es una enfermedad vírica benigna y las paperas pueden generar infertilidad en los hombres debido a la inflamación de los testículos, es el sarampión la que más preocupa. Esta puede ser realmente grave, tanto que puede poner en riesgo la vida. Por lo que la vacuna triple vírica supuso un antes y un después en la prevención de este efecto que puede provocar el sarampión.

El sarampión causaba más de 2 millones de muertes al año



Antes del descubrimiento de la vacuna triple vírica el sarampión llegó a causar 2,6 millones de muertes al año, según afirman la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Muchos niños fallecían a causa de este virus tan terrible y virulento. Pero, tras esta vacuna, entre 2000 y 2016 la cifra de muerte por sarampión se redujo notablemente.

En España, la vacuna triple vírica forma parte de las que se consideran básicas y que entran dentro de la cobertura de la Seguridad Social. Por lo tanto, no hay que hacer un desembolso extra de dinero para proteger a los más pequeños de edad. Pero esto no quiere decir que los niños no puedan no coger el sarampión, la rubéola o las paperas. Puede pasar, sin embargo, no se agravará.

Maurice R. Hilleman, el microbiólogo que hizo posible el milagro

Si hay que atribuirle a alguien el mérito de que en la actualidad podamos disfrutar de las ventajas que tiene la vacuna triple vírica es a Maurice R. Hilleman. Aunque desde la pandemia nos haya sorprendido la rapidez con la que se han elaborado las vacunas, este microbiólogo descubrió hasta 40 vacunas. Una cifra que realmente sorprende, pero que ha permitido salvar muchas vidas.

Pero antes de que descubriese la vacuna triple vírica, primero fue la del sarampión (1963), después la de las paperas (1967) y posteriormente la de la rubéola (1969). Sin embargo, la vacuna combinada de Maurice R. Hilleman tuvo un rotundo éxito. No era agradable ver cómo estas enfermedades se llevaban por delante a los más pequeños. Con esta vacuna, todo cambió.

¿Cuándo se administra la vacuna triple vírica?

La vacuna triple vírica en niños debe suministrarse 1 dosis a los 12 meses y una segunda dosis cuando cumplan entre 3-4 años de edad, según explica el Ministerio de Sanidad. Es muy importante que las mujeres que están pensando en quedarse embarazadas se vacunen y completen la pauta aquellos adultos que solo recibieron una sola dosis durante su infancia. Esta vacuna salva vidas.

No sabemos lo que hubiera sido de nosotros si Maurice R. Hilleman no hubiese descubierto la vacuna triple vírica. El sarampión supuso un duro golpe para toda la sociedad, pero las paperas y la rubéola también son infecciones que pueden terminar agravándose. Por eso, vacunarse fue y sigue siendo necesario.