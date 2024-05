Las dos cosas que pasan cuando morimos, según una enfermera de paliativos: "Si no lo sabes, te puedes asustar"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la asistencia paliativa como aquella un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte.

Los profesionales sanitarios de esta especialidad se enfrentan todos los días con la muerte, y tienen información de primera mano acerca de qué ocurre en esos momentos postreros de la vida.

Julie McFadden es una enfermera de paliativos que tiene una popular cuenta en TikTok en la que cuenta sus experiencias en su trabajo. En uno de sus vídeos explica un par de cosas que suelen ocurrir poco antes de la muerte de una persona, que a la gente que no está acostumbrada a ellas puede impresionar. Por ejemplo, el llamado 'estertor de la muerte'.

"El estertor de la muerte es lo más normal y esperado al final de la vida; sin embargo, si no estás acostumbrado a escucharlo, lo sientes como la cosa más aterradora que jamás hayas escuchado", explica.

El estertor de la muerte es el sonido parecido al de gárgara que surge de la parte de atrás de la garganta de una persona moribunda. Es causado por la acumulación de saliva y moco en la garganta y las vías respiratorias superiores cuando la persona está demasiado débil como para toser.

Otra cosa que llama la atención de McFadden es lo que ella misma llama la 'mirada de la muerte'. "Es cuando la atención de alguien se queda fijamente atrapada en una parte de la habitación, y no importa lo que hagas, incluso si chasqueas los dedos justo en frente de su cara, no moverá sus ojos", dice.

"A veces simplemente miran al vacío. A veces conversan con alguien que no está allí. A veces tienen una gran sonrisa en sus rostros, como si estuvieran viendo algo que obviamente les trae alegría. Esto es lo que llamamos la 'mirada de la muerte'", explica la enfermera.

Julie McFadden dice que, a menudo, junto con la "mirada de muerte", las personas también tienen algo llamado "visiones del final de la vida", donde la persona que muere cree ver a alguien a quien "generalmente aman y reconocen" que ya "falleció".

"A veces tienen conversaciones delante de nosotros con estas personas que no vemos", dijo la enfermera, que lanzará un libro a finales de este año titulado Nothing to Fear (Nada que temer), que ha sido anunciado como una "guía reconfortante e informativa que desmitifica nuestro viaje hacia el final de la vida".