Consultorio de sexo: "Tengo síntomas de cistitis cada vez que tengo relaciones sexuales con penetración, ¿tiene remedio?"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago.

Pasar al sexo anal por la menopausia

PREGUNTA Mi esposa está en el proceso de la menopausia (pre-menopausia) y cuando estamos teniendo relaciones sexuales, después del orgasmo o después de un tiempo, le comienza a doler mucho y ya deja de ser placentero para ninguno de los dos. La pregunta es, ¿se podría reemplazar la penetración vaginal por la penetración anal para evitar esos dolores y que todo sea un disfrute completo para ambos? P. S.

RESPUESTA DEL EXPERTO La menopausia es un tránsito evolutivo en la mujer que tiene una repercusión muy dispar en la erótica y salud sexual de ella. En una primera etapa de cercanía menopáusica se da un descenso hormonal estrogénico, vinculado al fin de la vida reproductiva.

Probablemente, este descenso hormonal afecta también a su salud vaginal, en forma de déficit de lubricación vaginal, que le ocasiona dolor (dispareunia) en vuestras relaciones eróticas coitales.

En relación a tu pregunta concreta te comento: lo razonable es resolver vuestro actual disconfort coital, y para ello existen variados recursos terapéuticos, en forma de hidratantes vulvares. El objetivo a conseguir es que no haya dolor vaginal en ningún momento del encuentro erótico. Por ello sugiero acudáis a una consulta de Ginecología.

La opción que planteas de sustituir la penetración vaginal por la anal ha de pasar de modo necesario por los deseos de ambos, y si los deseos son coincidentes, creo deberíais pensar, más que en reemplazar, en complementar.

Lo hago 6 veces por semana pero quiero más

PREGUNTA Hago el amor con mi novio como 5 o 6 veces por semana, casi a diario, pero no me veo satisfecha y quiero más. Él ya me ha hecho ver que no le da tanta importancia al “sexo” como yo.

Quiero saber si puede ser que me esté obsesionando. ¿Es una frecuencia excesiva la que le comento? ¿Debo conformarme con menos? ¿O el problema está en él? No quiero que esto afecte a la relación, pero no sé cómo afrontarlo. Nuria.

RESPUESTA DEL EXPERTO El deseo erótico es uno de los elementos de la vida humana más apasionantes y el que traduce de modo más evidente las diferencias personales.

El deseo erótico evoluciona a lo largo de la vida del individuo y está sometido a inevitables vaivenes modulados por la propia biografía personal.

La biografía tiene un soporte bio-psico-social y en ella juegan un papel importante: la edad, estado de salud, estilo de vida, niveles de amor, autoestima, clima de pareja, contexto cultural, experiencias previas e historia familiar.

En la actualidad el deseo de tu novio se muestra menos expresivo que el tuyo, y esto genera no solo un desajuste en relación a tu deseo, sino que puedas interpretar, erróneamente, que ya no te desea como te gustaría.

La rigidez cultural y social tiende a fabricar “adicciones y obsesiones” y a devaluar las aficiones y deseos, lo cual siempre tiende a culpabilizar.

Estás viviendo, en la actualidad, un momento de tu vida en el que tu deseo e imaginario erótico se muestra mucho más expresivo y creo has de disfrutar de ello.

El interés sexual vive fluctuaciones cuando vivimos en un contexto de pareja estable; por ello es habitual se den desajustes y discordancias en el mismo porque hablamos de personas diferentes que sienten y viven necesidades distintas.

Mi sugerencia es que compatibilices tu erotismo individual (autoerotismo) con el erotismo compartido; puede ser una buena fórmula para que puedas dar cauce a tu necesidad biológica, tu pareja no sienta la presión de tu deseo y a la vez no vivas la situación como “obsesión”.

Evitar las relaciones

PREGUNTA Tengo cistitis cada vez que tengo relaciones sexuales con penetración. A veces las evito, porque lo veo como algo perjudicial. ¿Tiene remedio? F. G.

RESPUESTA DEL EXPERTO La “cistitis post-coital” es una infección muy frecuente y representa el 75% de las consultas médicas en mujeres, según fuentes de Redacción Médica.

La causa se debe a una bacteria que habita habitualmente en el aparato digestivo. En las mujeres la zona anal y la vaginal están muy próximas y por ello resulta fácil entender que el encuentro erótico facilite que la bacteria se introduzca en la uretra y ascienda fácilmente a la vejiga, donde es capaz de adherirse y causar una infección de las vías urinarias bajas.

Hay otros factores que facilitan estas cistitis de repetición y que desconozco si te encuentras en alguna de ellas: uso de ciertos anticonceptivos y época de cambios hormonales como el embarazo o la menopausia.

El tratamiento de la cistitis bacteriana se sustenta en la toma de antibióticos específicos, que te recetará un profesional de la Medicina.

Te indico, no obstante, algunas sugerencias para prevenir tus cistitis recurrentes: 1. Procura mantener siempre una correcta higiene en la zona genital. 2. Límpiate siempre de delante hacia atrás para evitar el arrastre de gérmenes. 3. Utiliza hidratantes para reducir la fricción coital. 4. Duchas corporales en lugar de baños. 5. Evita usar desodorantes o productos de higiene en la zona genital. 6. Evita tocar el ano para ayudar a no esparcir microorganismos. 7. Vacía la vejiga después de la relación erótica. 8. Si es muy repetitiva tu cistitis, sería preciso tomar una monodosis de antibiótico después del acto sexual, pero siempre bajo prescripción médica. 9. No abuses de bebidas como el café o el té y el alcohol que irritan la vejiga. Y es recomendable beber bastante agua. 10. Utiliza ropa interior de algodón y evita los pantalones muy ajustados. 11. Alimentación rica en antioxidantes, ej. arándanos, cerezas, fresas….