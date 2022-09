Consultorio de sexo: "Mi novia empieza a reprocharme mi falta de deseo, antes todo era fogoso, pero ahora no, ¿qué puedo hacer?"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago.

Si es homosexual, solo amigos

PREGUNTA Hola soy mujer y quiero exponer un tema. Hace no mucho mi novio dijo en el momento más intenso de la relación "métemela". Nunca he tenido estos problemas sexuales en anteriores relaciones; no sé si no le atraigo lo suficiente, si puede tener cierta tendencia homosexual o bisexual... Él nunca ha manifestado nada ni ningún comportamiento que lo denote.

Desde esa expresión estoy bastante preocupada porque le quiero más allá de como pareja y si fuese homosexual estaría bien que lo reconozca y seamos amigos, pero no pareja. Además, él nunca me toca ni acaricia, no es fogoso. Y yo sí lo soy con él.

RESPUESTA DEL EXPERTO No especificas la edad que tenéis; el saberlo me permitiría hacer alguna precisión en torno a la preocupación que expresas. Nuestra realidad como seres bio-psico-sociales, hace que nuestro deseo vaya tomando conciencia de lo que nos gusta y atrae preferentemente, aunque ello no impide hacer movimientos puntuales hacia otro sentido e incluso disfrutar de ello.

La orientación sexual se mueve en clave de deseo y no en clave de conducta erótica, es decir, el sentir curiosidad, fantasear e incluso el tener un encuentro erótico con alguien del mismo sexo, no determina la esencia fundamental de la orientación sexual.

Yo no daría excesiva relevancia a las exclamaciones verbales de tu pareja, expresadas en momentos de máxima excitabilidad erótica, independientemente de su contenido.

Una buena conversación, en torno a una cena íntima, podría ser un buen momento para intentar hablar de tus preocupaciones en relación al hecho acontecido en vuestra relación erótica. Y también sería una buena ocasión para expresar tus necesidades en relación a tu deseo de sentirte más deseada y acariciada por su parte.

A nivel genital

PREGUNTA Hola me llamo Javier y mi novia me ha dicho que le sienta mal que, a pesar de todo lo que me hace a nivel genital, yo no llego a eyacular. ¿Podrían ayudarme? Gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO Acariciar a una persona y hacerla sentir como te gustaría no es tarea sencilla porque nuestra geografía corporal es muy personal, diversa y viene muy condicionada por nuestra biografía y aprendizaje erótico.

En un contexto heterosexual, si una mujer observa que su pareja ha perdido el deseo, tiene dificultades de erección por causas no justificadas o no puede eyacular, surgen inevitables miedos e incertidumbres, en forma de: “no le gusto, no le pongo, no le atrae mi cuerpo, hago algo mal…”.

Habitualmente son pensamientos que no se corresponden con la realidad, pero que generan una preocupación en ambos miembros de la pareja. Centrándonos en tu dificultad eyaculatoria conviene hacer una doble distinción, por un lado hablamos de eyaculación retardada cuando la eyaculación acontece más tarde de lo que uno desea en un contexto de juego erótico; y si hay imposibilidad de eyacular tras una estimulación erótica adecuada hablamos de aneyaculación.

En tu caso, y dando por hecho que puedes eyacular en un contexto de erotismo individual, la causa puede obedecer a diversos factores psico-sexuales que convendría evaluar y definir: ansiedad por querer eyacular, mente dispersa, aprendizaje peculiar de tu orgasmo, niveles de amor relacional…

Mi sugerencia es que acudáis a un servicio de atención sexológica donde os concretarán las causas de tu dificultad y permitirán realizar una terapia sexual personalizada.

Sigo enamorado de ella

PREGUNTA ¿Cómo puedo aumentar la libido? Necesito consejos prácticos. Soy un varón de 30 años y desde hace un año, aproximadamente, he experimentado una caída en mi deseo. No sé por qué, pero no tengo muchas ganas de “sexo” y eso le está afectando a mi novia, que tiene un año menos que yo y que empieza a "reprochármelo", por así decirlo.

No lo dice de forma directa, tiene tacto, pero quiere saber qué pasa, por qué no muestro el mismo interés que antes, cuando nuestros encuentros eran de verdad fogosos por ambas partes. Sigo enamorado de ella, así que por ese lado no es, o no creo que sea. No sé, no le encuentro explicación pero lo estoy (lo estamos) pasando mal. Gracias por su ayuda. Alberto.

RESPUESTA DEL EXPERTO El deseo erótico es uno de los elementos de la vida humana más apasionantes y el que traduce de modo más evidente las diferencias e interacciones entre las personas.

El interés erótico vive fluctuaciones a lo largo de nuestra vida, especialmente cuando vivimos en un contexto de pareja estable. Si tu desinterés erótico se ha instalado de una manera brusca y llamativa, habrá que valorar tu estado de salud integral y/o si has empezado a tomar algún fármaco que explique este descenso de tu deseo.

También convendría saber si tu pérdida de interés sexual es global, es decir, afecta a tu erotismo individual (autoerotismo) y compartido (relacional), o sólo es un desinterés específico.

Vivimos en una sociedad en la que si eres joven, tienes buena salud y tienes pareja, hay un “imperativo legal” a tener deseo; y claro, la obligación y el deseo son incompatibles. Mi sugerencia es que te permitas y te permita tu pareja no tener deseo, aunque entiendo que tu pareja se cuestione como mujer y dude del vínculo amoroso, ante tu falta de interés erótico.

Las parejas suelen tener claro que al amor hay que dedicarse para evitar llegar al desamor, pero al erotismo también hay que dedicarse para evitar el desencuentro y distancia erótica.

Ello significa que, aunque se hayan perdido ingredientes eróticos como la chispa, el misterio y la burbuja erótica inicial, hay que cultivar otros elementos como la complicidad, tiempos y momentos de pareja, espacios personales, conversaciones eróticas….y todo para que el erotismo no acabe siendo demasiado predecible y menoscabe el deseo erótico.

El estilo de vida actual tampoco suele facilitar las cosas: horas de trabajo, pereza y cansancio, ocio individual y otras obligaciones, hace que no dediquemos tiempo a la pareja y al encuentro piel a piel.

El que te hayas vuelto menos proactivo puede deberse a que vuestro guión erótico se haya vuelto rutinario y necesite una dosis de dinamización e innovación. Mi sugerencia es que reservéis y planifiquéis en vuestra agenda un momento de relax para conversar de vuestra relación, de vuestros miedos, de vuestros deseos, expectativas y necesidades en el plano íntimo.

Y si tras vuestro momento no sabéis daros una respuesta que explique la situación, sugiero acudáis a un profesional de la Sexología que os indicará alguna estrategia para dinamizar vuestra vida erótica y eliminar los miedos colaterales que os asaltan.