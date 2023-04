Consultorio de sexo: "Siento una irrefrenable atracción por la mujer transexual, ¿puede esto desembocar en homosexualidad?"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Miedo a usar una app de citas

PREGUNTA Una amiga trabaja en un hospital y me ha comentado que en los últimos años han aumentado los casos de enfermedades de transmisión sexual. ¿Crees que hoy en día los jóvenes tienen miedo a las ETS? ¿El aumento de los contagios puede estar ligado al auge de las aplicaciones de citas?

Quería usar una de estas aplicaciones, pero la verdad es que tengo miedo con todo esto. ¿Qué me aconseja? Un saludo y gracias por el consultorio. Adela.

RESPUESTA DEL EXPERTO La población joven es más proclive a padecer una ITS porque, como apuntas, se ha perdido el miedo a las ITS (infecciones de transmisión sexual), a lo que se añaden también las siguientes causas:

 La población joven se siente más invulnerable y tienen poca perspectiva de riesgo; además los virus y las bacterias no se ven, y lo que no se ve, no existe. La percepción de riesgo aumenta en la medida en que somos capaces de ponerle rostro y nombre a las consecuencias.

 La creencia de que todas las ITS tienen solución, desconociendo que algunas de ellas tienen consecuencias graves: esterilidad, dolor crónico pélvico, embarazo ectópico….

 Un principio de confianza, establecido a través de aplicaciones móviles de contactos, nos hace creer que estamos con una persona sana y cuidadosa.

 Variables psico-sociales: relaciones eróticas menos significativas y con parejas menos conocidas, unido a un menor compromiso relacional.

 Factores ambientales: Alcohol, sustancias, presión del grupo de iguales, errores informativos que predisponen a una menor percepción de riesgo

 Déficit de Educación Sexual: errores informativos en cuanto a los modos de transmisión de las ITS, déficit de autoestima, pocas habilidades de negociación, ideales románticos que hacen de la seguridad (preservativo) un elemento poco amoroso y mágico.

Las nuevas generaciones tienden por lo general a relaciones más frágiles, más fugaces, menos sólidas, basadas a veces más en las sensaciones y emociones que en los sentimientos; y donde la falta de intimidad y el miedo al compromiso son más patentes. En este sentido las aplicaciones de citas facilitan estas relaciones “líquidas”, parafraseando a Zygmunt Bauman.

Retrasar la eyaculación

PREGUNTA ¿Me puede aconsejar algo para retardar la eyaculación? ¿Puede ayudarme con esto? Afecta a mis relaciones sexuales con mujeres y estoy preocupado. Gracias. Omar

RESPUESTA DEL EXPERTO La auto-diagnosticada eyaculación precoz es una dificultad para alguna persona, que eyacula antes de lo que desea, le genera insatisfacción erótica y le menoscaba el placer físico.

El 90% de las causas por las cuales un hombre eyacula antes de lo que desea son psicosexuales, siendo la fundamental un aprendizaje erótico de la masturbación marcado por las prisas, a lo cual suele unirse un componente ansioso de personalidad, una insuficiente regularidad erótica y un añadido stress relacional.

Esta dificultad responde muy bien a la terapia sexual que busca como objetivo “sentir al máximo con el mejor control posible”. Como sugerencia te indico alguna pista que puede ayudarte en el marco de una relación de pareja:

1. Es importante te dediques a “sentir con tu pareja y no tanto a hacer sentir a tu pareja”, por ello, sería interesante que vuestras relaciones piel a piel fuesen alternantes, es decir, tu pareja juega contigo y luego tú juegas con tu pareja. Eso te permitirá sentir más y pensar menos.

2. Diversificar vuestros juegos eróticos para no depender en exclusiva de la “penetración”.

3. Ejercicios de suelo pélvico para tonificar tu musculatura genital. Sugiero mires algún tutorial por internet.

4. Regularidad erótica individual o compartida, siempre en clave de “calma”. Existen también, para contextos relacionales específicos del tipo “pareja no estable”, tratamientos farmacológicos personalizados en combinación con una terapia sexual individual.

Si la dificultad se mantiene, consulta con un profesional de la Sexología para que te diseñe un marco de estrategia terapéutica adaptado a tu singularidad.

Tanto o más que las mujeres

PREGUNTA Desde hace ya unos diez años siento una irrefrenable atracción y deseo por las mujeres transexuales. No me atraen absolutamente nada los hombres, pero al visionar pornografía de chicas trans me excito muchísimo admirando sus penes, eyaculaciones y fascinado con el sexo anal que practican.

Desearía poder hacerles sexo oral, penetrarlas e incluso ser penetrado siempre y cuando tengan figura y facciones muy femeninas. Me atraen tanto o más que las mujeres, pero me surge la terrible duda de la homosexualidad.

Como bien he dicho antes, no me atraen nada los hombres o travestis, sólo mujeres “trans” femeninas. Eso sí, cuanto más grandes tengan el pene más me agradan. ¿Debería probar tener sexo con mujeres trans? ¿Desembocará esto en homosexualidad? Saúl.

RESPUESTA DEL EXPERTO La Sexología estudia el hecho sexual humano y sus manifestaciones. Habla de las cosas que ocurren y no de las que deberían” ocurrir. Las peculiaridades eróticas están presentes en mayor o menor dosis en la inmensa mayoría de las personas y entran a formar parte del deseo o de la fantasía.

Hablas de tu fascinación y atracción por las mujeres transexuales, lo que indica que tu orientación sexual predominante es heterosexual. La preferencia o el gusto por visualizar determinadas prácticas eróticas, gestos, conductas y zonas corporales de la otra persona, entran en el marco de tu universo erótico.

La orientación sexual se mueve en clave de deseo y no en clave de conducta erótica, es decir, el sentir curiosidad e incluso el tener un encuentro erótico con alguien del mismo sexo, no determina la esencia fundamental de nuestra orientación sexual.

Nuestra realidad como seres bio-psico-sociales, hace que nuestro deseo vaya tomando conciencia de lo que nos gusta y atrae preferentemente, aunque ello no impide hacer movimientos puntuales hacia otro sentido e incluso disfrutar de ello.