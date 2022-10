Consultorio de sexo: "Nuestra hija adolescente tiene revistas porno, basura, no sabemos cómo reaccionar ni cómo abordarlo"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago.

Primera experiencia

PREGUNTA Hace poco más de una semana tuve mi primera experiencia sexual y desde entonces mi pene no va bien, la pornografía no me genera nada y cuando estoy con mi pareja tampoco reacciona, aunque todavía no estuvimos de nuevo a solas para corroborarlo.

El día de la relación no pude tampoco llegar al orgasmo. ¿Qué me ocurre?

RESPUESTA DEL EXPERTO Nuestro aprendizaje sexual y erótico puede condicionar nuestras futuras interacciones de pareja; no obstante, de modo poco significativo y fácilmente resoluble.

Cuando una pareja se plantea realizar por primera vez la penetración vaginal surgen ciertos miedos e incertidumbres derivados de experiencias vividas por otras personas, siendo interrogantes habituales: ¿la primera vez duele?, ¿alcanzaré una buena erección?...

En tu caso concreto, y siendo tu primera experiencia sexual, conviene te hagas una serie de preguntas: ¿Ibas tranquilo al encuentro sexual o tu nivel de nerviosismo era protagonista? ¿Te gustaba y atraía realmente tu pareja?

En toda dificultad de erección hay un componente psicológico, con independencia de que exista una posible causa orgánica. Si tienes erecciones cuando te masturbas y tienes erecciones al despertar, casi podría deducirse que no hay causa física o efecto secundario de algún fármaco que justifique tus dificultades de erección en un contexto relacional.

Es probable que se hayan puesto en marcha en tu caso dos elementos que chocan entre sí: el deseo sexual y la incertidumbre a que no salga todo como te gustaría; en ese duelo siempre acaba ganando la incertidumbre, que se traduce en ansiedad y que origina una lógica respuesta vascular cuya traducción es una pérdida de erección.

Si durante la experiencia sexual tuviste alguna dificultad de erección y terminaste algo preocupado es bastante habitual que al intentar “probarte” en un contexto de erotismo individual (viendo pornografía) tampoco tuvieses la respuesta esperada.

Unas sencillas sugerencias podrán servir para que afrontéis con más tranquilidad vuestras siguientes relaciones eróticas:

1. Habla con tu pareja de tus miedos e inquietudes en relación al tema que te preocupa.

2. Pensad en el coito como una posibilidad para ese día, pero no como una obligación inevitable y abriros a nuevos juegos eróticos.

3. Disfrutad del encuentro y dedicaos a sentir con la pareja y no a intentar hacer sentir a la pareja.

4. Si piensas demasiado en tu erección, ello significa que todavía el miedo está ganando al deseo, en este caso lo mejor es prescindir un tiempo del coito vaginal y exploréis otros juegos eróticos.

5. Y lo más importante, una buena dosis de sentido del humor si algo no va como quisierais.

Medicinas antideseo

PREGUNTA La última vez que tuve relaciones sexuales con mi pareja fue el 1 de septiembre. Ella está tomando una serie de medicamentos, uno es parecido al Diazepam. ¿Es posible que le esté afectando a su deseo?. Personalmente el no tener relaciones me aleja de ella, aunque no se lo demuestro. ¿Me puede dar un consejo?

RESPUESTA DEL EXPERTO Es difícil dar una respuesta concreta a tu pregunta sin conocer datos de tu pareja relativos a: estado integral de salud, nombre concreto de los fármacos que toma, estilo de vida, idea de amor y dinámica de relación.

Indicas que está tomando Diazepam y otros fármacos. El Diazepam tiene efectos tranquilizantes, sedantes y es un relajante muscular, sin embargo, por sí solo, no parece que tenga que afectar demasiado a su deseo; aunque desconozco el resto de fármacos que está tomando.

Sería importante saber el motivo de la toma de sus diferentes fármacos y también si coincidió con la bajada de su nivel de deseo.

En cualquier caso, si su ausencia de deseo os genera malestar y se mantiene en el tiempo, sugiero acudáis a un profesional de la Sexología para que explore las causas concretas de su dificultad y diseñe un marco de tratamiento adecuado.

"¿Me dejas ver tu pene?"

PREGUNTA Tengo el pene algo pequeño y siento vergüenza; por ello quiero saber si hay algún artefacto, dispositivo, sistema o medicamento para agrandar el tamaño. ¿Hay efectos secundarios? Gracias por su ayuda, porque no lo llevo bien. ¿Un psicólogo me vendría bien? Raúl.

RESPUESTA DEL EXPERTO El adjetivo “pequeño” no es mal considerado cuando nos referimos a ciertas partes del cuerpo como la nariz, la oreja, la mano, la vulva…; pero cuando hacen referencia al pene se percibe un cierto ataque a la masculinidad debido a reminiscencias de tipo cultural y educativo.

La respuesta a la tópica pregunta de ¿el tamaño del pene importa? suele dar lugar a la “políticamente correcta” respuesta de “no importa”. La realidad nos dice que para ciertas personas sí importa el tamaño de su pene o el de su pareja. Lo que también nos dicen los hechos es que ninguna persona elige como pareja a una persona por el tamaño de su pene.

El placer se mueve en torno a diversas variables, una de las cuáles es la variable estética corporal; si la persona vive como problema esta cuestión, su capacidad de sentir placer puede verse afectada.

Lo cierto es que cuando te gusta una persona no sueles decir: “¿me dejas ver tu pene?”; de manera que cuando te gusta alguien, no suele dejar de gustarte cuando te lo presenta.

Realmente se han hecho pocos estudios acerca del tamaño del pene porque no se han considerado relevantes sus resultados en cuanto a la satisfacción erótica de las personas; hace años apareció un fármaco para tratar la disfunción eréctil y al ser inyectable se aprovechó para realizar mediciones del pene en grosor y longitud. El resultado medio fue de 12,60 cm en erección con un + - 2cm.

Los artilugios y dispositivos para aumentar el tamaño del pene, en forma de extensores, no tienen credibilidad científica alguna y no se aconsejan. Y las cirugías peneanas, por motivos estéticos, han de ser cuidadosamente pensadas, evaluadas y realizadas por profesionales de la medicina cualificados.

Mi sugerencia es que acudas a un profesional de la Sexología para que valore tus preocupaciones y te asesore de forma personalizada.

Paralizados por la adolescente

PREGUNTA Mi marido y yo tenemos una hija de 13 años y hemos descubierto, con verdadero asombro, que tiene revistas porno en su cuarto, de porno masculino me refiero. En tiempos de móvil tiene unas cuantas revistas impresas de esta basura. No sabemos cómo reaccionar ni si abordarlo con ella o dejarlo estar.

Imaginamos que se las han hecho llegar sus amigos, porque no creo que eso se venda actualmente, aunque no sabemos. Y ella no maneja dinero para comprar. ¿Nos puede dar algún consejo? Estamos muy preocupados y, como le decimos, paralizados y sin saber reaccionar. Un saludo y gracias. Aurora.

RESPUESTA DEL EXPERTO El acceso a la pornografía por parte de la gente joven es una realidad incómoda para muchas familias. Lejos de asustarnos, hemos de considerar esta realidad inevitable, como un reto educativo en el ámbito familiar y escolar.

Los últimos estudios indican que la primera exposición al porno se da a los 12 años y datos recogidos por parte del Instituto Amaltea indican que la primera exposición al porno fue la siguiente (en %): 5º/6º de Primaria, 38%; 1º de ESO, 31%; 2º de ESO, 21%; 3º de ESO, 5% y 4º de ESO, 5%.

Nuestros hijos e hijas de menos de 13 años no van a ir a buscar el porno, pero el porno sí que los va a buscar a ellos. ¿Qué hacemos como padre y madre?

Como adultos sabemos que el lío es que confundan la ciencia-ficción con la realidad. Desmontar el porno tiene una respuesta: Educación afectivo/sexual en el ámbito familiar y escolar.

Una vez asumido el inevitable encuentro de nuestros hijos con la pornografía y considerando como deseable, que este encuentro se produzca lo más tarde posible, ¿qué podéis hacer y decir a vuestra hija?

Mi sugerencia sería que no perciba vuestra hija que habéis invadido su intimidad e intentad aprovechar cualquier circunstancia que aparezca en TV o en el periódico para abordar con ella alguna de vuestras preocupaciones, entre ellas: que os preocupa y no os gusta lo que haya visto o pueda ver en relación a la pornografía, que ese tipo de imágenes distorsionan la realidad amorosa de las parejas, que transmiten una imagen cosificada de la mujer representándola como objeto, que hay mucha violencia…, y añadid lo que queráis según vuestra escala de valores.

E indicadle que si tiene alguna curiosidad en relación a la sexualidad os tiene aquí para lo que sea y además podéis aconsejarle algunas páginas web fiables que informan de una manera sensata sobre la sexualidad en pre y adolescentes.