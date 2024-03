Consultorio de Psicología: "Tengo 22 años, no llevo nada bien la separación de mis padres hace 4 años, estoy muy perdido"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

PREGUNTA ¿Cómo puedo saber si he entrado en depresión? Hay días en que me siento eufórica, con ganas de comerme el mundo, y sin embargo otros me querría morir. Tengo 26 años, estoy soltera pero tengo pareja desde hace dos años, que es precisamente el tiempo desde el que me siento así (no estoy relacionando esto con el hecho de empezar a salir con mi novio).

Mi chico me dice que tengo que calmarme porque estos vaivenes no son nada buenos. Hay mañanas en las que lloro sin medida, por ejemplo, pero luego se me pasa y me siento superfeliz. No creo que sea bipolar, y si lo soy ¿por qué solo desde hace dos años y no desde antes?

En mi trabajo (soy delineante en un estudio) todo va bastante bien y estoy contenta. Necesito su ayuda. Gracias. Julia.

Cómo saber si hay depresión

RESPUESTA DE LA EXPERTA En estos casos, los profesionales de la psicología siempre decimos que conviene profundizar y realizar un Análisis Funcional para saber qué está pasando, qué origina en ti esos cambios tan drásticos, qué antecedentes hay, qué consecuencias se producen, en qué medio ocurre, en qué circunstancias… No tiene sentido que renuncies a controlar tus emociones.

Lo mejor es que pidas ayuda profesional; seguro que pronto empezarás a ver las causas y, lo que es más importante, conseguirás afrontar y superar esos estados emocionales que tanto malestar y sufrimiento te provocan.

Un hermano / hijo parásito

PREGUNTA Tengo un hermano de 33 años y es lo que se llama un hijo parásito. Debido a que fue el último de una familia numerosa no se le dio la atención que se debía cuando era niño.

Se le dio todo lo que quería sin ningún esfuerzo, no se le enseñó a trabajar y se acostumbró a pedir y pedir. Quiere llevar una vida normal y de hecho ha tenido un hijo, pero sigue igual sin trabajar y pide a su padre para que le mantenga a él y a la mujer y al crío.

Es muy chantajista para conseguir lo que quiere. Por cierto, que no soporta el llanto de los bebés. ¿Una persona como esta tiene alguna solución? ¿Habrá algún lugar donde se le pueda internar?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es importante que la familia, y muy especialmente el padre que le mantiene, reciban terapia psicológica. Con los antecedentes que relata él no tendrá interés en recibir tratamiento, por lo que, en esta situación, lo que hacemos los psicólogos es trabajar con la familia, realizar una evaluación exhaustiva del caso, ofrecerles pautas muy concretas de actuación y orientaciones muy precisas para que pueda empezar a cambiar la situación.

Es probable que haya que “entrenar” a su padre para que sea capaz de no caer en el chantaje y siga sobreprotegiendo a su hermano.

En resumen, intente convencer a sus padres para que empiecen por recibir ellos tratamiento psicológico y, a partir de ahí, cuando su hermano vea que los hechos ya son muy diferentes se dará cuenta que no le queda más remedio que adaptarse a la nueva situación; ese será el momento en que se pueda empezar a trabajar con él.

"Sueño con la reconciliación"

PREGUNTA No llevo nada bien la separación de mis padres (se separaron hace 4 años). Tengo 22 años y estoy muy perdido. Vivo con mi padre continuamente y de vez en cuando quedo con mi madre, con la que me cuesta abrirme.

Estoy irascible y triste, porque aunque cuando estaban juntos discutía más con mi madre siento que, pese a eso, todo iba mejor para mí que ahora. No sé en quién apoyarme y tampoco le quiero contar nada a mi padre de mi estado. La reconciliación es imposible, pero yo sueño con ella. Gracias por todo. Miguel.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que relatas, parece que internamente aún no has aceptado la separación de tus padres como algo definitivo en tu vida. Esa irascibilidad y tristeza que comentas, son exponentes claros del rechazo que aún experimentas.

Si después de 4 años aún te encuentras en esta fase, el paso del tiempo no parece que vaya a ser la solución; por ello, conviene que pidas ayuda profesional, para superar definitivamente la separación de tus padres.

En estos casos, los psicólogos lo que hacemos es proporcionarte los recursos que te permitirán afrontar los hechos con objetividad y con realismo; posibilitando que, definitivamente, encuentres esa especie de reconciliación que tanto necesitas, y que te permitirá sacar lo mejor que llevas dentro y superar definitivamente las secuelas que tanto sufrimiento te han provocado.