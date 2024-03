Consultorio de Psicología: "Tengo 24 años, mi madre me quita estabilidad mental, creo que puedo recaer en mi trastorno de pánico"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Sobrepeso con 10 años

PREGUNTA Mi hijo tiene 10 años y tiene sobrepeso. No es excesivo pero él empieza a verlo como un problema. Ya me ha contado que nota que sus compañeros comienzan a reirse de él y a hablar a sus espaldas.

Desde hace tiempo que le insistimos su padre y yo en que tiene que llevar una alimentación más ordenada y desde hace tiempo contribuimos con comidas sanas, sin fritos ni nada de eso. No sabemos muy bien cómo ayudarle. Necesitamos consejo. Beatriz.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Además de cuidar el tema de la alimentación, es importante trabajar con su hijo una serie de hábitos que le ayuden en su situación actual. A su hijo probablemente le faltan herramientas desde la inteligencia emocional, tanto para saber relacionarse con sus compañeros, y conseguir que no le hagan daño sus conductas, como para tener una relación sana con la comida.

Es posible que su hijo coma con ansiedad. En estos casos, lo mejor es que vayan primero ustedes a un psicólogo especializado, le expongan el caso y pueda ofrecerles pautas muy claras de actuación con su hijo. El paso siguiente seria empezar a trabajar también con él. Estos casos, cogiéndolos a tiempo, se pueden reconducir bastante bien.

Incapaz de dejarla desamparada

PREGUNTA Tengo 24 años, mis padres se divorciaron cuando tenía 4 y ahí comenzó todo. Tanto mi madre como mi padre han hecho las cosas mal siempre.

Ella empezó una relación con un hombre que la ha maltratado psicológicamente y mi padre también la ha tratado mal. Yo sufría buying en el colegio y cuando llegaba a casa mi madre siempre tenía algún problema o por mi padre o por su actual pareja, siempre me decía: "Dile a tu padre esto, o dile lo otro".

También lo llamaba el innombrable. Me ha llegado a decir, teniendo yo 8 años, que tuviese cuidado con mi padre porque le gustaba mucho el sexo (cosa que me creó bastante trauma a la hora de cambiarme de ropa o secarme delante de él cuando nunca me ha intentado tocar). También me ha llegado a decir: "tu padre no te quiere".

Soy consciente de que mi padre también es un manipulador pero no ha dicho nunca siendo yo pequeñita nada malo sobre mi madre.

A día de hoy tengo pareja y nos hemos tenido que traer a mi madre porque soy incapaz de dejarla desamparada y sola, pero estamos teniendo problemas económicos y me dice continuamente que le pida dinero a mi padre.

Tengo mucha impotencia, yo no trato con favoritismo a mi padre, él me llama y la mayoría de veces no le cojo el teléfono porque si está mi madre delante me empieza a decir cosas de él.

Tengo muchísima impotencia y no sé qué hacer, mi madre sí que se ha preocupado por mí y no me ha dejado sola nunca pero siempre me ha quitado estabilidad mental con este tema y no sé cómo hacerle entender que me duele muchísimo todo esto y que así no voy a salir adelante.

Anteriormente ya he tenido trastorno de pánico con agorafobia y siento que dentro de poco voy a volver a recaer en la enfermedad, veo que no hay salida con esto y además el año pasado mi madre tuvo un intento de suicidio por ser clara con ella y decirle lo que sentía en mi interior con la situación que vivíamos.

Tengo mucho miedo por todas las partes y si le digo algo me dice: "soy yo siempre el problema, sobro, nadie me quiere, me voy a largar, no me vas a ver más el pelo". Y esto también me lo decía de pequeña, duele muchísimo y no sé ni cómo gestionar lo que he vivido ni lo que estoy viviendo…

Necesito mucha ayuda porque también está afectando a mi pareja, que tiene esquizofrenia y los gritos y verme sufrir le provocan brotes; me siento culpable por arrastrarlo a él a esto aunque me apoye en todo, pero no puedo dejar que él pague todo esto. No tengo salida… Andrea.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Te sientes como en un callejón sin salida. Desde luego, la situación no es sencilla y tú estás en medio de varios frentes.

No te encuentras con fuerza para poner algunos límites a tu madre (tema que no es sencillo), y llevas muchos años actuando desde el miedo. Analizando con detalle lo que expones necesitas ayuda profesional.

Entiende que tu situación económica es precaria, pero hay fundaciones que te pueden ayudar. Podemos intentar atenderte en nuestra fundación: FUDEPI (Fundación Universitaria para el desarrollo de la psicología y la investigación); también tienes Psicólogos sin Fronteras.

Mientras tanto, te vendría muy bien leer cómo actuar con asertividad, con confianza en ti misma, con seguridad… En el libro 'Emociones que hieren' detallo cómo puedes lograrlo, en medio de tantos condicionantes como tienes a nivel emocional. Muchos ánimos.