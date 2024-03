Consultorio de Psicología: "Mis hijas casi mueren por mi culpa al cruzar, solo lloro, vivo atormentada por ese pensamiento"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Le molesta el bebé

PREGUNTA Soy una chica de 23 años, vivo con mi pareja desde hace 2. Él tiene 21. Me he quedado embarazada. Cuando él se enteró le costó mucho asimilarlo (ya que ser padre no estaba en sus planes aún).

Sé que también le afectó, ya que sus padres nunca lo apoyaron cuando supieron que estaba embarazada. Nadie dijo nada y él eso no lo esperaba, pasé la mayoría del embarazo llorando ya que nunca sentí su apoyo.

Cuando le comentaba que durante el día no me había sentido bien me decía: "bueno, ¿no querías quedar embarazada? Ahora no reclames".

Mi hijo ahora tiene un mes y medio, creí que cambiaría todo con su llegada pero por las noches mi bebé no duerme bien y eso a él le molesta, siempre le grita y lo hace callar, discuto con él, al final lo entiende y dice que no lo hará más, pero se duerme y el bebé llora y lo vuelve a hacer durante el día. Anda furioso. ¿Qué debo hacer si ya he hablado muchas veces con él?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Parece claramente que su pareja no estaba preparado para ser padre, pero lo peor es su actitud. En realidad, está actuando con mucha inmadurez. Un niño significa muchos sacrificios, noches con el sueño interrumpido (especialmente al principio), obligaciones nuevas…

Un niño te cambia la vida y no es algo que él haya asumido. Parece que se ha acostumbrado a que usted lleve en solitario la crianza del bebé, de la misma forma que llevó en solitario su embarazo.

En estas circunstancias, necesitan ayuda profesional. No servirá de mucho que usted vuelva a hablar con él una y otra vez; en el fondo, todo se va en buenas intenciones, pero sigue actuando con crispación y agresividad. No se engañe, necesitan ayuda psicológica de inmediato.

Por otra parte, recuerde que en una relación de pareja el respeto es fundamental y, por parte de su pareja hay mucha falta de respeto, de apoyo y de afecto. Cuanto más se alargue esta situación en el tiempo, más sufrirá usted, el niño y la relación de pareja.

No me dejan ir con el novio

Llevo dos meses con mi novio y mis padres no me dejan que vaya a dormir a su casa porque dice que es muy temprano y también dicen que voy rápido porque antes de estar con él estuve con uno dos años. Lo dejamos un 7 y el 16 empecé con el que estoy.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Una relación de pareja implica mucho más que dormir juntos. Es importante que primero trabajen las principales áreas de su vida, en qué coinciden, en qué discrepan, que les hace únicos el uno para el otro…

Por otra parte, cuando una relación se termina, conviene tener un periodo de calma, de tranquilidad, antes de empezar con otra relación. Seguramente es el momento de poner un poco de tranquilidad en su vida, de profundizar en su propio autoconocimiento, de ver qué quiere, cuáles son sus objetivos, en qué desea seguir creciendo… En libros como 'Amar sin sufrir' o 'Lo mejor de tu vida eres tú' trato de ofrecer las claves que nos pueden ayudar en este proceso.

Las hubiera matado

PREGUNTA Me siento mal, el 4 de enero me caí en mi moto por la noche, me asusté mucho pero todo bien. El día 5 salí con mis hijas, venía una guagua, pensé que iba a parar y yo crucé.

Mis hijas se quedaron paradas, menos mal que no siguieron detrás de mí, si no el autobús me las hubiera matado, o al menos eso pienso.

Ahora esos pensamientos me tienen como loca, estoy llorando imaginándome lo peor, no sé en que pensar para que ese recuerdo no me venga a la cabeza. Lo único que me viene a la mente es lo que podía haber pasado, eso me tiene atormentada.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La situación vivida fue tan traumática, y peligrosa, que su mente no para de revivirla una y otra vez. Cuanto más piensa en ella peor se siente y más le cuesta superarlo.

Es importante que trate de parar esos pensamientos, que los corte de raíz, pues de lo contrario cada vez se convertirán en pensamientos más obsesivos. Intente centrarse en sus actividades, en el día a día con sus hijos, en todo lo que la pueda distraer. De todas formas, le facilito un enlace para que pueda practicar las técnicas que más le ayudarán en su caso. Intente practicar especialmente la Parada de Pensamiento. Muchos ánimos.