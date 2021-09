¿Cómo recuperar las plantas que dejamos en casa tras la vuelta de las vacaciones?

Llegas a casa con las energías recuperadas después de unas semanas de merecidas vacaciones, pero toda tu felicidad se diluye cuando ves tus plantas. ¿Qué les ha pasado? Sus hojas están caídas, tienen un aspecto reseco y parece que ya no podrás revivirlas. Pero, todavía puedes intentar algo.

Recuperar las plantas que has dejado en casa mientras disfrutabas de tus vacaciones es posible. Han estado expuestas al sol y al calor, les ha faltado humedad durante todo el tiempo que no has estado en tu vivienda, pero ahora, con unos cuidados intensivos, puedes devolverles la vitalidad que han perdido.

Eliminar todas las partes secas

Eliminar las partes secas de las plantas será fundamental para su recuperación. Esto permitirá que realices una limpieza profunda en la que aquellas partes que se han secado o están enfermas ya no entorpecerán el paso de la luz. De esta manera, esta llegará incluso a las partes interiores de las plantas.

¿Qué sucede si no podas las partes secas? Pues que la planta seguirá suministrándoles nutrientes realizando, así, un esfuerzo completamente innecesario. Es mejor que toda la salvia vaya a aquellas partes que sí tienen posibilidades de salir adelante para poder recuperar las plantas.

Hidratar las plantas con agua tibia

Tras la poda, es fundamental la hidratación para la recuperación de las plantas. Para ello, vas a tener que sacarlas de sus macetas con mucho cuidado. Puede que el sustrato esté duro y esto provocará que tus plantas se encuentren en una situación en la que debas manejarlas de manera más delicada.

Después de sacar una planta de su maceta la debes sumergir en agua tibia unos minutos, entre 5 y 10. Así, recibirá la dosis de hidratación que tanto tiempo llevaba necesitando y los efectos de esto los comprobarás en unos días. Tu planta estará mucho más bonita y renacerá.

Cambia el sustrato y la maceta

Ya que te encuentras en el proceso de recuperar las plantas tras las vacaciones, aprovecha y cambia tanto el sustrato como la maceta. El cambio de sustrato va a ser muy beneficioso para tus plantas. Este les aportará nutrientes y favorecerá su recuperación tras haber pasado un tiempo desatendidas.

Apostar por una maceta algo más grande también será positivo para recuperar las plantas tras el verano. Tendrán mucho más espacio y esto te lo agradecerán con un aspecto renovado y sano. No se parecerán en nada a las plantas que viste cuando entraste en tu casa tras llegar de tus vacaciones.

Tratar las quemaduras del sol

Al igual que tu piel se quema al sol, lo mismo ocurre con las plantas. Esta es una situación complicada que requiere de muchos más cuidados. Lo ideal es que saques a tu planta del sol lo antes posible y que utilices un pulverizador cada día para que sus hojas se hidraten.

Después de esto, cuando tu planta se vaya recuperando y su aspecto mejore, conviene que la vayas poniendo al sol un poco cada día. ¿Sabes lo que recomiendan los expertos dermatólogos de exponerse solo unos pocos minutos al día al sol a principios del verano? Pues lo mismo para recuperar las plantas.

No vamos a obviar que hay situaciones en las que algunas plantas no se podrán salvar. Por eso, si tienes la posibilidad, deja a alguien siempre a cargo de ellas que las pueda regar y revisar cada día. De esta manera, te encontrarás con un escenario completamente diferente cuando regreses de tus vacaciones.