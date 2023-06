Cáncer, discapacidad... Los efectos del peor desastre industrial de la historia, ocurrido en 1984, continúan hasta el día de hoy

En diciembre de 1984, en la ciudad india de Bhopal, se produjo el que se considera uno de los peores desastres industriales de la historia. A lo largo de dos días, una fuga de gas en una fábrica de plaguicidas (propiedad mayoritariamente de la compañía Union Carbide) expuso a cientos de miles de personas a un producto llamado isocianato de metilo; se estima que el incidente causó entre 16.000 y 30.000 muertes y 500.000 heridos.

Más de 30 años después, y como suele suceder con las tragedias que tienen como escenario el tercer mundo, el desastre de Bhopal parece en gran medida olvidado por el imaginario público de los países desarrollados. Por desgracia, no obstante, para muchas personas sus consecuencias siguen siendo más que un negro recuerdo.

Consecuencias más de 30 años después

Un nuevo estudio publicado en el prestigioso medio científico BMJ Open ha concluido que la explosión de gas de Bhopal aumentó el riesgo de discapacidad y cáncer de las generaciones futuras en la ciudad, perjudicó al rendimiento académico de los descendientes de quienes estuvieron expuestos y propició una caída en la natalidad masculina durante el año siguiente.

Los autores de este trabajo obtuvieron este hallazgo después de analizar los datos sobre salud y educación de la cuarta ola del Estudio Nacional de Salud Familiar de la India (47.817 personas nacidas entre 1960 y 1990 que vivían en el estado de Madhya Pradesh, en el que se encuentra Bhopal, en 2015) y del Estudio Socio-económico Indio de 1999 (13.369 personas viviendo en Madhya Pradesh).

Este enfoque demostró que los efectos del desastre fueron intergeneracionales y de largo alcance. Los hombres que estaban en el vientre materno en el momento de la explosión y cuyas madres vivían dentro de un radio de 100 kilómetros del epicentro del desastre (teniendo en cuenta que se trata de un área muy densamente poblada) tenían hasta el doble de posibilidades de padecer una discapacidad que afectase a su empleo que la población general 15 años después del incidente.

Hasta 27 veces más riesgo de cáncer

Más de 30 años después, los varones que no se habían mudado tenían hasta 27 veces más riesgo de padecer cáncer, y 2 años menos de educación que los adultos nacidos antes o después del desastre o que vivían fuera del área afectada.

El ratio del sexo de los nacidos en 1985 también cambiaba dentro de la zona: entre las mujeres que vivían dentro de un radio de 100km, la proporción de nacimientos masculinos cayó del 64% al 60%, algo que resulta consistente con cierta evidencia científica que ha encontrado que los fetos masculinos son más sensibles a los estresores externos.

Aunque los investigadores reconocen ciertas limitaciones en la investigación, como la imposibilidad de tener en cuenta el grado exacto de exposición a los gases tóxicos o el impacto potencial de los movimientos migratorios, lo que queda es una dolorosa lección sobre los costes sociales de una tragedia que, como tantas otras en los países menos favorecidos, estuvo marcada por la negligencia de los responsables.

Referencias

Gordon C. McCord, Prashant Bharadwaj, Lotus McDougal, Arushi Kaushik, Anita Raj. Long-term health and human capital effects of in utero exposure to an industrial disaster: a spatial difference-in-differences analysis of the Bhopal gas tragedy. BMJ Open (2023). DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2022-066733