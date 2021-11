Los beneficios del frío para conseguir una piel radiante

La aplicación de frío en la piel es uno de los métodos más conocidos para conseguir aumentar la circulación sanguínea, mejorando el aspecto de la piel. Estos trucos van desde meter los cosméticos, cremas y maquillajes en la nevera, así como aplicar directamente hielo sobre la dermis.

De este modo, el frío aplicado sobre la piel tiene varios beneficios ampliamente conocidos:

Estimula la circulación sanguínea

Descongestiona la piel

Baja la hinchazón, por ejemplo, de bolsas y ojeras

Reduce la inflamación

Minimiza los poros, el acné y las manchas

Reduce las arrugas



Además de meter los cosméticos en el frigorífico o pasar un hielo por la piel directamente, algo que se recomienda hacer con un paño o toallita para evitar que el exceso de frío dañe la piel, se pueden también introducir en el congelador una chuchara o cucharilla que, después, se debe pasar por el rostro haciendo un suave masaje.

Incluso, se pueden encontrar productos en el mercado diseñados específicamente para aplicar frío sobre la piel. Se trata de una especie de bolas de silicona en las que se introduce agua para, después, congelarla. Una vez hecho esto, se debe aplicar la bola sobre la piel, haciendo masajes circulares.

Para las pieles sensibles, se recomienda no aplicar directamente el hielo sobre la piel, sino que se debe poner una gasa, algodón o paño fino. Además, no se debe exceder el uso del hielo, ya que puede dañar la dermis. Así, se recomienda no exceder los 5 minutos a la hora de aplicar frío.