Anorgasmia: ¿qué puede impedir llegar al orgasmo?

Una de las consultas más frecuentes en los sexólogos es la anorgasmia, es decir, la incapacidad para llegar al orgasmo. Esto provoca angustia, frustración y puede generar pensamientos del tipo "quizás no soy compatible con mi pareja". Sin embargo, las causas de la anorgasmia pueden arrojar más claridad sobre esto.

Cerca de un 25% de las mujeres sufren anorgasmia, según el Centro Médico Teknon, y aunque el porcentaje es menor en los hombres, un 5% aproximadamente, estos también la pueden sufrir. Pero ¿qué factores influyen en la imposibilidad para llegar al orgasmo?

Hay enfermedades y medicamentos que afectan al clímax

Existen ciertas enfermedades como el cáncer que afectan al bienestar psicológico y que provocan una preocupación permanente. En este tipo de casos, llegar al orgasmo puede ser algo muy difícil de conseguir, ya que la persona que recibe el diagnóstico solo tiene en mente curarse.

Relacionado con esto, existen medicamentos que repercuten en la libido y en poder disfrutar de un orgasmo. Los más conocidos son los antidepresivos que inhiben la recaptación de serotonina y pueden provocar problemas de erección, de deseo o frustración al impedir llegar al orgasmo.

Los problemas ginecológicos deben tenerse en cuenta

Existen problemas ginecológicos como los miomas uterinos que pueden provocar dolor, incomodidad en el abdomen y hemorragias que causan incomodidad y la imposibilidad de tener relaciones sexuales placenteras. Afortunadamente, hay tratamientos eficaces.

También, debe tenerse en cuenta que tras una cirugía, como una histerectomía (extirpación del útero), es normal que haya problemas para alcanzar el orgasmo. Esto se debe al dolor y a la incomodidad, aunque también puede haber un factor de preocupación o de tristeza en el caso de que se desee tener hijos.

El tabaco y el envejecimiento influyen

Según Epdata, en España 8,6 millones de personas fuman. A pesar de todos los efectos nocivos que tiene este hábito, hay uno desconocido, la anorgasmia. Una de las razones es que fumar tabaco afecta al sistema circulatorio, por lo que esto podría repercutir en los órganos sexuales al tener relaciones.

También el envejecimiento puede reducir la capacidad para tener orgasmos. Los motivos pueden estar en la disminución de los niveles de estrógeno en las mujeres, el problema para conseguir una erección en los hombres... No obstante, esto no quiere decir que al ser mayor no se pueda tener una vida sexual plena.

¿Hay solución para la anorgasmia?

La solución para la anorgasmia dependerá de sus causas. Si es debido a la toma de algún medicamento, eliminarlo o cambiarlo puede ayudar. En el caso de que sea alguna enfermedad la situación ya es más complicada. Sin embargo, no siempre es importante llegar al orgasmo para disfrutar del sexo.

A veces, cuando una persona se frustra porque no llega al orgasmo, lo que hace es estresarse e impedir, todavía más, que este ocurra. Por ello, hay que disfrutar de las relaciones sin pensar en el orgasmo. Se puede disfrutar mucho del sexo aunque el clímax no llegue, pues no pasa nada.

No obstante, conviene revisar si se le está comunicando a la pareja lo que a uno le gusta, si nunca se ha tenido un orgasmo porque uno mismo no sabe cómo estimularse o si se está viviendo un periodo de estrés. A pesar de que muchas personas pueden sentir vergüenza, comunicar los problemas de anorgasmia al médico es importante. Puede que la solución sea más fácil de lo que se pensaba.