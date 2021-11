Alerta alimentaria por unos barquillos que no indican la presencia de almendras en su etiquetado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aesan, alerta de la presencia no declarada de almendra -un alérgeno no declarado- en el etiquetado de barquillos procedentes de España. Estos barquillos han sido distribuidos en España por las marcas comerciales: Espiga Blanca, La Rosita y Bertiz.

Los productos afectados son cualesquiera -con lotes y fechas de consumo preferente- que no presenten en su etiquetado: "puede contener traza de frutos secos".

El nombre del producto en etiqueta, además de el de la propia marca, es: Boer Sabor Vainilla. El producto se presenta en bolsas y con un peso por unidad de entre 240 y 280 gramos.

La Aesan señala que "esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI)", para que se compruebe la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Aunque no hay constancia de ningún caso asociado en España a esta alerta, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio estos productos afectados, "se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra".