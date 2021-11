Las mejores formas para acabar con un resfriado mal curado

Llega la temporada invernal y (después de un lapso de más de un año gracias a las restricciones por la pandemia de coronavirus) con ella los resfriados. Normalmente duran unos pocos días, pero en ocasiones sus síntomas se prolongan más de lo común.

Pues bien, la mejor manera de acabar con un resfriado mal curado es... ninguna, porque no existe tal cosa. Aunque la sabiduría popular haya tendido a llamar así a cualquier patología persistente de las vías respiratorias, en realidad cuando los síntomas clásicos del catarro se prolongan más de cinco días lo que sucede es que hay otra enfermedad de por medio.

¿Qué puede ser en realidad un 'catarro mal curado'?

Por ejemplo, si con el tiempo se va volviendo más grave, con fiebre y tos cada vez más dificultosa, es posible que estemos ante una bronquitis o una neumonía, problemas ambos que pueden llegar a ser muy graves.

También, después de estos dos últimos años, no podemos olvidar la posibilidad de que se trate de un caso de covid. Aunque lo más común es que los cuadros de la covid y del resfriado no se parezcan demasiado, el de la primera varía ampliamente entre distintas personas y sí que existen síntomas en común para las dos afecciones que podríamos confundir; si creemos que podemos padecer la enfermedad pandémica, es fundamental realizarse una prueba que lo confirme. Cuando no hay complicaciones, la mayoría de los signos de la covid se extinguen pasados entre seis y diez días.

De la misma manera, la gripe puede tener ciertas manifestaciones que recuerdan a los resfriados, aunque lo normal es que el cuadro global sea muy distinto (predominantemente fiebre, más que síntomas respiratorios).

Por último, si los síntomas que experimentamos son intensos y se focalizan en las vías altas (mocos, tos seca, dolor de cabeza, frente y senos nasales) es posible que padezcamos sinusitis.

Entonces, ¿Cómo acabamos con ello?

En cualquier caso, si los síntomas de lo que creemos que es un resfriado se mantienen en el tiempo o incluso se intensifican es fundamental que busquemos atención médica. Eso es imprescindible para recibir un diagnóstico adecuado, lo que a su vez determinará el tratamiento.

Y es que el abordaje va a depender enteramente de la causa de la que se trate. Para algunas posibilidades, como la gripe o la covid, es posible que el médico simplemente nos indique guardar reposo y tomar medicamentos para los síntomas hasta que la enfermedad desaparezca por si sola. En cambio, otras como la neumonía pueden llegar a ser graves y requerir incluso de ingreso hospitalario.