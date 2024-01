Los videojuegos pueden provocar sordera o tinittus: este es el motivo según un estudio

Si hace años era una videoconsola el único objeto necesario para disfrutar de un videojuego, ahora los auriculares se han convertido en un complemento casi imprescindible. Han llegado a una sofisticación máxima para que la experiencia sea lo más envolvente posible, pero el problema son los decibelios de esa escucha. Un metaestudio ha dado la voz de alarma sobre las graves consecuencias a las que se exponen los/las videogamers. En España, según el último informe del sector, niños y adolescentes son los que más juegan.

La investigación científica sobre el impacto de la exposición a sonido elevado de videojuegos o deportes electrónicos (esports) no se ha desarrollado con la misma intensidad que lo ha hecho esta industria. Así lo resalta el equipo encargado de un metaestudio, recientemente publicado en British Medical Journal (BMJ), y que ha revisado las investigaciones realizadas desde los años noventa. Son necesarios estudios actualizados, aunque esta revisión es de interés porque alcanza a más de 50.000 participantes.

El tinnitus puede afectar a la calidad de vida

La conclusión de estas investigaciones clara: hay un riesgo de pérdida auditiva por exposición a decibelios que sobrepasan los umbrales recomendados. La sordera es obviamente irreversible, pero la segunda consecuencia detectada, el tinnitus o acúfeno, tampoco es una molestia pasajera ni agradable.

El tinnitus es la percepción de un sonido que no proviene de una fuente externa, pudiendo distinguirse un timbre, un zumbido o un rugido. En cuanto al impacto en la calidad de vida, si bien hay personas para las que el acúfeno no tiene mayores consecuencias, para otras puede desencadenar episodios de estrés, insomnio, problemas para concentrarse e incluso depresión y/o ansiedad.

La población infantojuvenil, en riesgo

En el citado estudio se estima que en 2022 había 3 billones de videogamers en todo el mundo. Una cifra en la que la población infantojuvenil cuenta con un porcentaje destacado, teniendo en cuenta el último informe Industria del videojuego en España 2022, realizado por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI). En él se detalla que el perfil mayoritario por edad se encuentra entre los 11 y los 14 años (84%), siendo el segundo más abundante el entre 6 y 11 años (79%).

La población más joven está más expuesta a esta pérdida auditiva tanto por consumir videojuegos como por escuchar música con auriculares. Getty Images

Este dato es preocupante por el riesgo de pérdida auditiva en niños y adolescentes. Según el metaestudio, los/as videogamers se exponen de media a 119 dB durante el juego, siendo los límites recomendados de 130-140 dB para adultos y de 100 dB para niños. Por tanto, el umbral estaría siendo ampliamente superado en el segundo caso. Los datos destacan también la perspectiva de género, ya que se constatan diferencias con respecto a la frecuencia, los periodos de tiempo y los sonidos más altos: ellos están más expuestos que ellas.

Otro aspecto a tener en cuenta es el tiempo dedicado a esta actividad, ya que obviamente a más tiempo jugando, más riesgo de perder audición. El informe de la AEVI revela que los españoles dedicaron en 2022 una media de 7,42 horas semanales a jugar, un 8 por ciento menos que el año anterior. Cifra que puede sorprender, pero que es inferior a países vecinos como Alemania (10,2 horas semanales) o Reino Unido (9,6 horas), y está en línea con las 7,9 horas de Francia y las 7,5 horas de Italia.

