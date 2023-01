Un nuevo método para curar la alergia a los cacahuetes... usando cacahuetes

Las alergias alimentarias son un problema de salud grave, que puede llegar incluso a tener complicaciones fatales. Normalmente, quienes las padecen se ven obligados a simplemente evitar a toda costa ingerir el alérgeno (lo que no siempre es sencillo, ya que puede estar presente en productos sin que sea evidente).

Con todo, en los últimos años se han venido desarrollando diversos tratamientos que aspiran a reducir o eliminar la severidad de las reacciones alérgicas. Ahora, un ensayo clínico de fase II ha logrado resultados prometedores en personas alérgicas a los cacahuetes empleando, precisamente, cacahuetes hervidos.

Eficaz en el 80% de los casos

Tal y como explican los autores del trabajo en el medio científico Clinical & Experimental Allergy, la investigación se basó en la premisa de que el calor altera la estructura química de los cacahuetes, lo que a su vez podría afectar a su inmunorreactividad. Por ello, teorizaron que era posible desarrollar una estrategia inmunoterapéutica basada en exponer a los pacientes a dosis secuenciales de cacahuetes hervidos seguidos de cacahuetes tostados.

Así, una vez comprobada la seguridad del método en un ensayo de fase I, reclutaron a 70 niños con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años y les expusieron a cacahuetes hervidos durante 12 horas por un período de 12 semanas, cacahuetes hervidos durante dos horas por un período de 20 semanas, y cacahuetes tostados durante 20 semanas más, alcanzando una dosis de mantenimiento de 12 cacahuetes tostados al día.

El 80% de este grupo (56 niños), al final del tratamiento, había quedado efectivamente desensibilizado a los cacahuetes. Eso sí, el enfoque no estuvo exento de efectos adversos, que se produjeron en el 61% de los participantes (43 niños) e incluso tres de ellos tuvieron que abandonar el ensayo.

Aún así, los autores destacan que la inmunoterapia oral con cacahuetes hervidos representa una estrategia pragmática y eficaz con un perfil de seguridad favorable.

Referencias

Luke E. Grzeskowiak, Billy Tao, Kamelya Aliakbari, Nusha Chegeni, Scott Morris, Tim Chataway. Oral immunotherapy using boiled peanuts for treating peanut allergy: An open-label, single-arm trial. Clinical & Experimental Allergy (2023). DOI: https://doi.org/10.1111/cea.14254