Un implante cerebral permite a un hombre que no puede hablar deletrear 1.150 palabras

Los implantes cerebrales de diferente tipo están revolucionando el mundo de la neurología, logrando soluciones que previamente se creían imposibles para pacientes con condiciones muy graves.

Una de las aplicaciones más prometedoras es la que persigue facilitar medios de expresión a aquellas personas que, por problemas como parálisis, experimentan dificultades para comunicarse a través de los canales convencionales.

El 85% de las frases naturales del inglés

En esta línea, un equipo de la Universidad de California San Francisco ha reportado el caso de un hombre incapaz de hablar o teclear que ha podido deletrear más de 1.000 palabras empleando un dispositivo neuroprostético que traduce su actividad cerebral a frases completas.

Como detallan el medio científico Nature Communications, el paciente deletreaba mentalmente las palabras y, posteriormente, una interfaz las procesaba en tiempo real, barajando las posibles palabras o incluso errores.

De esta manera, los investigadores pudieron decodificar más de 1.150 palabras, lo que representa más del 85% del contenido de frases naturales en el inglés (la lengua nativa del paciente). Y, a través de simulaciones, han estimado que este vocabulario podría extenderse hasta las más de 9.000 palabras, lo que es aproximadamente el número de palabras que un hablante de inglés usa en un año.

29 caracteres por minuto

De hecho, apuntan, el dispositivo es capaz de decodificar cerca de 29 caracteres por minuto, con un margen de error del 6%. Esto se traduce, aproximadamente, en unas siete palabras por minuto.

El paciente, al que los autores se refieren como BRAVO1, está en la treintena tardía de edad y sufrió un ictus a los 20 años que le dejó con anartria, una complicación neurológica que impide a quien la padece articular sonidos aunque su función cognitiva permanezca intacta. Normalmente, se comunicaba empleando un puntero unido a una gorra con el que señalaba a letras en una pantalla.

En 2019, los investigadores implantaron quirúrgicamente un electrodo de alta densidad a la superficie de su cerebro, sobre el córtex motor del habla, y a través de un puerto insertado en su cráneo monitorearon los diferentes patrones de actividad eléctrica cuando intentaba decir varias palabras o letras.

Un sistema fluido

Así, pudieron desarrollar el dispositivo que les ha permitido procesar esta actividad cerebral para traducirla en letras y palabras. Pronto, diseñaron un sistema que identificaba rápidamente cincuenta palabras comunes y que permitía deletrear otras menos frecuentes, haciendo más fluida la comunicación.

Con todo, cabe señalar que estos resultados aún están lejos de traducirse en un sistema de uso común en la clínica. Para empezar, deberán replicarse en otros pacientes, como parte de ensayos clínicos que no sólo demuestren la eficacia del sistema sino también su seguridad y su perfil de riesgos, teniendo en cuenta lo invasivo de la tecnología de implantes cerebrales.

