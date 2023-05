Estos son los riesgos para la salud que puede ocasionar llevar la ropa apretada

La moda y los diseñadores de cada época nos permiten no sólo vestirnos de manera apropiada al contexto social, sino que además influye en el estado de salud física y emocional marcando no sólo nuestras tendencias, sino que además nos ayuda a modelar la personalidad, apoyar la autoestima, la seguridad en uno mismo, y la pertenencia a un grupo social deseado, entre otros beneficios.

Pero ser fashionfriendly y vernos bien en la ropa y encajar en los estándares del momento no sólo tiene efectos positivos… Determinadas tendencias pueden acarrear también efectos negativos o no deseables que podrían hacer mella a la larga en nuestro estado general de salud, no siendo tan health-friendly.

Dra. Caetana Varela-Hall Especialista en Medicina Integrativa y Directora del centro de Medicina Integrativa Casa SanAndo, y miembro de Doctoralia

En los últimos años las ropas ajustadas, apretadas y cada vez más ceñidas, especialmente en la región del vientre, las caderas o en los tobillos, se asocian a cada vez más problemas de salud que pueden derivar en patologías graves.

Además, el tipo de fibras sintéticas, los tintes nocivos que se utilizan, o determinados detergentes generan mayor impacto en la piel (que tiene miles de vasos sanguíneos y capilares por los que se absorben substancias, incluyendo los indeseados disruptores endocrinos) si la ropa aprieta. Aquí te cuento algunos de los efectos perjudiciales más comunes:

1. Dermatológicos:

Por fricción constante o por compresión se generan debilidades en la piel, con irritaciones y rojeces (eritemas), sequedad, eczemas, bloqueo del sudor y/o del folículo piloso pudiendo generar foliculitis, una inflamación que además podría generar desde una infección hasta abscesos en la piel, dermatitis e incluso una celulitis (infección de la dermis).

2. Sistema endocrino:

La constricción de determinadas prendas como corsets o sujetadores en el pecho, cuellos o corbatas prietas en garganta, o zonas de ganglios, puede afectar a tejidos glandulares como las mamas o el tiroides, efectos ya vistos en recientes publicaciones científicas incluso en relación con determinados cánceres. Además del efecto ya mencionado causado por determinados químicos presentes en los tejidos y sus tintes que ejercen como disruptores endocrinos (moléculas químicas parecidas a nuestras propias hormonas que sobre estimulan nuestras glándulas de la misma forma que si fuesen la hormona real) causando múltiples enfermedades crónicas.

3. Circulación sanguínea:

La ropa ajustada puede presionar vasos sanguíneos y dificultar el retorno venoso, pudiendo incluso derivar en problemas serios de circulación como las temidas varices y retención de líquidos, problemas difíciles de tratar una vez instaurados.

4. Sistema digestivo:

La tensión generada en el abdomen por un pantalón, botón o cinturón demasiado apretados puede dificultar el peristaltismo o movimiento natural de los intestinos generando estreñimiento, reflujo, o incluso acidez, pesadez de digestiones, problemas de retención de gases y distensión abdominal, que a la larga podrían impactar incluso en la preciada microbiota intestinal, que hoy en día sabemos genera un impacto enorme en el equilibrio u homeostasis del resto del cuerpo incluyendo a nivel endocrino (se están viendo relaciones directas entre la microbiota y enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo de Hashimoto, por ejemplo) o emocional (¡las bacterias del intestino se encargan de producir hasta el 90% de la serotonina del cuerpo!).

5. Sistema urogenital:

Tanto pantalones ajustados como ropa interior demasiado prieta o incómoda (no uses tangas si te parecen incómodos entre las nalgas) favorecen sequedad vaginal, irritación, cambios en pH, flujo sanguíneo y vaginal, microbiota de la mucosa de la zona, compresión y calor testicular (los testículos siempre deben estar más fríos que el resto del cuerpo), compresión de la vejiga e hipertonía vesical. Todo esto puede ocasionar desde infecciones locales como candidiasis o cistitis, pasando por problemas crónicos, incluso reproductores y de fertilidad.

6. Sistema nervioso periférico:

Los vaqueros y otros pantalones de tejidos no elásticos producen compresión e irritación de determinados nervios en la zona glútea y muslo que pueden cursar con sensación de entumecimiento, hormigueo, falta o incluso exceso de sensibilidad. Estos problemas pueden ser serios y difíciles de tratar, como una molesta meralgia parestésica.

7. Sistema nervioso central:

La ropa ajustada puede llegar a constreñir el tórax y el pecho, dificultando la respiración y desencadenando síntomas tanto respiratorios como psicológicos, con hiperventilación, palpitaciones, mareos, ansiedad, o incluso pánico, síntomas nada deseados en una sociedad que se caracteriza por un estado generalizado de alerta con gran prevalencia, per se, de patología neuropsiquiátrica y trastornos psicológicos. Además, la restricción de la movilidad generada en las articulaciones puede contribuir a una sensación de agobio y estrés subyacente que a veces es difícil de diferenciar de, y contribuye a, ansiedad generalizada.

8. Sistema linfático:

La obstrucción del flujo de los vasos y ganglios linfáticos, nuestro sistema de eliminación de toxinas y desechos del metabolismo celular en el organismo, puede favorecer el acúmulo de esas toxinas en los tejidos, dolor al presionar la zona, congestión y aumento de tamaño de los ganglios (adenitis) con aumento de probabilidad de infección (linfadenitis), y síntomas generalizadas de éstos como pesadez corporal, cansancio y fatiga, edemas, dolores, cefaleas, sensación de neblina mental, entre otros.

9. Sistema osteo-muscular:

La restricción de la movilidad ocasionada por ropa o calzado demasiado ajustados en las zonas articulares están asociados a deformidades óseas que incluso pueden requerir tratamiento quirúrgico como el hallux valgus (los juanetes), o problemas que podrían cronificarse como fascitis plantar.

Siempre es conveniente consultar con un médico ante cualquiera de los síntomas o problemas mencionados, ya que requieren un diagnóstico diferencial con otras posibles causas de las mismas. Algo que desde la Medicina Integrativa somos especialistas en hacer: abordar las posibles diferentes etimologías de un problema para hallar la causa o raíz del problema y solucionarlo desde la base.

Algunos trucos que puedes hacer antes de salir de casa para evitar sufrir los efectos negativos de la moda pero, siempre estar a la última son: buscar una talla que, aunque ceñida, sea perfectamente cómoda ya en la tienda (algunos tejidos, recuerda, encogen ligeramente con el primer lavado); también puedes agacharte o ponerte de cuclillas un par de veces antes de salir de casa para notar la constricción de la ropa, colocarte durante 5 minutos en la postura o posiciones habituales de tu puesto de trabajo o según la actividad que vayas a realizar las siguientes horas para comprobar que te permite movilidad sin causar dificultad, o incluso usar la atención plena y hacer un scanner corporal (con los ojos cerrados, ir repasando las sensaciones que percibes desde la parte superior de la cabeza bajando lentamente por la cara y el resto del cuerpo hasta llegar a los pies) para conscientemente discernir si notas algo demasiado prieto para tu comodidad.

No arriesgues tu salud por nada, ¡y menos por una moda! Cuando la ropa ajustada sea requerida (determinados deportes, trabajos, etc) intenta que la ropa interior sea de algodón y absorbente del exceso de humedad, o incluso transpirable.

Opta siempre por tejidos y tintes lo más natural posibles, y asegúrate de que los detergentes y suavizantes que usas no contienen plásticos ni químicos dañinos para ti. Por las noches, compensa ese exceso permitiendo que la ropa de cama o tu pijama sean muy sueltos e incluso ¡duerme sin ropa interior! Recuerda: ir a la moda debe mejorar tu salud y autoestima, no debe ir reñido con tu bienestar.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter