"Realizar actividades con las que disfrutamos es crucial para enfrentar los cambios que conlleva el envejecimiento"

En muy poco tiempo, 1 de cada 4 personas será mayor de 65 años. Unas cifras que alertan de la necesidad de atender a este grupo de población y legislar para que puedan acceder a todos los servicios. Teniendo esto en cuenta, la OMS ha inaugurado la década del envejecimiento saludable (2020-2030) considerando que la media de edad de las personas que envejecen es cada vez mayor. Pero, ¿en qué consiste el envejecimiento saludable? ¿Y cómo puede ayudar a este ‘buen envejecer’ la gerontecnología o innovación tecnológica enfocada en mejorar la vida independiente de los mayores? De todo ello hablamos en esta entrevista con dos expertos en la materia: Ana Isabel Corregidor, coordinadora del Programa Universitario Saramago 50+ y miembro activo de la Sociedad española de geriatría y gerontología; y Guillem Viladomat, CEO de Durcal, empresa dedicada al cuidado y monitorización de personas mayores.

¿Cómo debemos fomentar este envejecimiento activo entre nuestros mayores y por qué es tan importante?AIC: En primer lugar, es necesario desterrar mitos y estereotipos sobre el envejecimiento. En la sociedad hay una imagen peyorativa de la vejez, asociada a enfermedades y deterioro. Sin embargo, no todas las personas que envejecen tienen enfermedades discapacitantes, es cierto que la probabilidad se incrementa, pero la gran mayoría de personas que transitan la vejez son independientes, residen en la comunidad y disfrutan de su tiempo.



El envejecimiento es una etapa de la vida para reinventarse y redefinirse, para aprender todo aquello que la etapa laboral no ha permitido, por falta de tiempo. Desde la administración pública y desde el resto de las instituciones deben fomentarse oportunidades para que las personas mayores puedan descubrir nuevos intereses y realizar actividades que les reporten bienestar.



Por supuesto, el desarrollo de programas que promuevan la salud y además puedan servir de detección y prevención del deterioro funcional y cognitivo, son condición sine qua non para conseguir en marco dinámico y activo del envejecimiento. Los programas de soporte también son muy necesarios, estos programas facilitan que personas mayores con algún grado de dependencia puedan participar en las distintas actividades. Desde la familia, también puede contribuirse a fomentar que las personas mayores se mantengan activas, motivando y facilitando el acceso a los distintos programas.