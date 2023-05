Navegar por internet podría proteger frente a la demencia, según un estudio

Desde hace tiempo, existe un importante volumen de investigación científica dedicado a documentar tareas y actividades de naturaleza cognitiva que parecen tener efectos protectores frente al desarrollo de ciertas patologías, especialmente de tipo neurodegenerativo.

Efectos positivos según el tiempo online

En esta línea, un nuevo estudio publicado en el medio especializado Journal of the American Geriatrics Society ha encontrado que las personas mayores que navegan por internet de manera habitual podrían tener casi la mitad de riesgo de desarrollar demencia que aquellas que no lo hacen.

Esta conclusión es el resultado de un seguimiento realizado a nada menos que 18.154 adultos sin demencia al comienzo del estudio durante una media de 7,9 años (y en algunos casos hasta 17 años). Los participantes tenían de media, al inicio, entre 50 y 64,9 años.

Así, los usuarios habituales de internet mostraban hasta un 43% menos de probabilidad de desarrollar demencia. La relación era tan robusta, incluso, que el efecto era dependiente del tiempo que cada persona pasase online al día. De la misma manera, los efectos observados se mantenían tras ajustar variables tales como el nivel educativo, la etnia, el género o la generación a la que pertenecían las personas.

Estimulación positiva para el cerebro

Aún así, el trabajo cuenta con algunas limitaciones que hacen importante interpretar los resultados con cautela. Por ejemplo, los autores no discriminaron en función de qué hacía cada participante en internet, lo que podría afectar a las conclusiones del estudio.

De la misma manera, es importante recordar que se trata de un estudio longitudinal que, no obstante, no puede establecer relaciones causa-efecto entre los dos fenómenos estudiados. Dicho de otro modo, no es posible determinar con precisión si el uso de internet realmente protege frente a la demencia o si por el contrario predice un menor riesgo.

De todas formas, las conclusiones parecen apoyar la teoría de que el uso y el aprendizaje de ciertas nuevas tecnologías, como sería en este caso internet, podría tener un efecto protector frente al envejecimiento del cerebro.

Referencias

Gawon Cho, Rebecca A. Betensky, Virginia W. Chang. Internet usage and the prospective risk of dementia: A population-based cohort study. Journal of the American Geriatrics Society (2023). DOI: https://doi.org/10.1111/jgs.18394