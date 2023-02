La mayoría de antidepresivos no sirven para tratar dolor crónico, según un estudio

La prescripción de medicamentos fuera de sus indicaciones habituales es lo que se conoce como prescripción off-label. Un ejemplo típico es el uso de antidepresivos en pacientes con dolor crónico.

El por qué de las recetas off-label

Cuando esto se produce, lo habitual es que a continuación sigan investigaciones para determinar si un determinado uso off-label común en un fármaco determinado debe pasar a considerarse estándar. Esto es lo que ha hecho un equipo de investigadores de Australia y otros países, que ha llevado a cabo un análisis sobre la evidencia disponible acerca del uso de antidepresivos en el dolor crónico sólo para concluir que, en la mayoría de los casos, estas medicaciones no logran un efecto óptimo.

Así lo exponen en el medio académico The BMJ, en el que no obstante reconocen que algunos de los fármacos sí que han demostrado que pueden ser útiles para tratar a personas con determinadas condiciones crónicas, siempre tras una evaluación exhaustiva de los pros y contras de la estrategia por parte del profesional que los prescribe.

Sea como sea, en dicho artículo los autores exponen el principio detrás de la prescripción de antidepresivos en estos pacientes. Según describen, se cree que los antidepresivos aumentan las cantidades de ciertos químicos presentes en el cerebro y la médula espinal relacionados con las vías del dolor. La teoría es que el aumento de estas sustancias puede bloquear señales de dolor y así aliviar el síntoma, constituyendo por tanto una alternativa a otros fármacos (como los opioides) que no están tampoco exentos de riesgos y efectos indeseados.

Pocos fármacos eficaces

Con todo, esto es sólo una hipótesis. El análisis llevado a cabo por los autores, que reunió 26 estudios con una cohorte combinada de 25.000 participantes, encontró una evidencia muy escasa de la eficacia de estos fármacos en el tratamiento del dolor crónico (sólo el 11% de las comparaciones con placebo) y únicamente referida a ciertos fármacos (inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina como la duloxetina o la venlafaxina).

Los más comúnmente recetados en este contexto (los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los antidepresivos tricíclicos) no demostraron tener ninguna eficacia en el tratamiento del dolor, aunque en algunos casos pueden ser beneficiosos para los trastornos depresivos que pueden venir asociados.

Referencias

Ferreira G E, Abdel-Shaheed C, Underwood M, Finnerup N B, Day R O, McLachlan A et al. Efficacy, safety, and tolerability of antidepressants for pain in adults: overview of systematic reviews. BMJ (2023) DOI: 10.1136/bmj-2022-072415