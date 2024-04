Llega a las farmacias españolas Eroxon, el gel para la disfunción eréctil que funciona en 10 minutos

En torno a 1 de cada 5 varones españoles entre 25 y 70 años padece disfunción eréctil, según explica el estudio Epidemiología de la Disfunción Eréctil Masculina cuyos resultados se han publicado recientemente en el medio especializado The Journal of Urology. En función de las causas, esta condición puede tratarse de diversas maneras, incluyendo fármacos; no obstante, este enfoque tradicionalmente ha tenido algunos inconvenientes, como la posibilidad de que aparezcan efectos secundarios o el largo tiempo que pueden tardar en hacer efecto.

No obstante, en junio del año pasado se abrió una nueva alternativa mediante la aprobación por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos del gel Eroxon, desarrollado por la farmacéutica británica Futura Medical. Esta solución, capaz de lograr una erección en tan sólo 10 minutos, ha llegado este lunes a las farmacias españolas, en las que se puede adquirir sin receta.

Erecciones en 10 minutos

Como ha detallado el fabricante en un comunicado de prensa, el Eroxon es un gel de acción rápida que se aplica sobre el glande y que tiene una acción de enfriamiento rápido y calentamiento más lento que estimula las terminaciones nerviosas del glande, aumentando el flujo sanguíneo al pene y, de esta forma, produciendo la erección. Una diferencia clave con la acción sistémica de la terapia oral es que esto se logra gracias a una novedosa acción evaporativa y de enfriamiento/calentamiento tras la aplicación tópica.

Y es que los fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (PDE5i) actúan, en cambio, bloqueando la degradación del monofosfato de guanosina cíclico (GMPc), un mensajero celular que prolonga la acción del óxido nítrico segregado por los tejidos cavernosos del pene para activar la erección.

El objetivo, por tanto, era encontrar una opción que actuase de manera más rápida, permitiendo un uso más espontáneo y reduciendo algunas de las molestias asociadas a la disfunción eréctil que más malestar causan en los varones. Hay que recordar que este problema puede llegar a provocar estrés, afectar a la confianza en uno mismo y perjudicar las relaciones de pareja.

Según explica en el citado comunicado el doctor Antonio Fernández, Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo de Sexología de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), las razones de una disfunción eréctil pueden ser complejas, y a menudo se asocian a importantes implicaciones sistémicas y a un origen multifactorial, con mecanismos orgánicos y psicológicos que se retroalimentan entre sí. Por eso, dice, "se trata de un verdadero síntoma centinela, la punta del iceberg de otras enfermedades subyacentes que siempre deberían descartarse. Desde hace años la DE ya no se entiende como un problema puramente urológico".

Referencias

Martin-Morales A, Sanchez-Cruz JJ, Saenz de Tejada I, Rodriguez-Vela L, Jimenez-Cruz JF, Burgos-Rodriguez R. Prevalence and independent risk factors for erectile dysfunction in Spain: results of the Epidemiologia de la Disfuncion Erectil Masculina Study. Journal of Urology (2001). DOI: 10.1016/s0022-5347(05)65986-1.