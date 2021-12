Laura Rojas-Marcos: "Aprender a convivir con nosotros mismos es esencial para poder convivir con los demás"

Tras convencer con El sentimiento de culpa y Somos cambio, la doctora en Psicología Clínica, psicoterapeuta y escritora Laura Rojas-Marcos publica su quinto libro Convivir y compartir (Grijalbo, 2021) en el que analiza el arte de aprender a relacionarnos saludablemente con nosotros mismos pero también con los que nos rodean.

En esta entrevista exclusiva para 20Minutos desmenuzamos las principales claves de este volumen y abordamos también temas de plena actualidad como la salud mental, cómo ha afectado la pandemia a nuestra forma de relacionarnos, el preocupante aumento de los suicidios o los peligros de las redes sociales.

En su libro distingue entre la convivencia con los elegidos y los no elegidos. El principal ‘no elegido’, de hecho, es uno mismo. ¿Aprender a convivir con uno mismo es la base para convivir mejor con lo demás?

La persona más relevante de nuestra vida entre nuestros elegidos (amigos y pareja) y no elegidos (familia, familia política, compañeros de trabajo, vecinos...) somos nosotros mismos. Nos guste o no estamos forzados a vivir y con nosotros mismos, estemos despiertos o dormidos. Venimos al mundo sin elegirnos por tanto, aprender a convivir con nosotros mismos es esencial para poder convivir con los demás. Para ello nos ayudará conocernos, saber gestionar nuestras emociones, identificar qué es importante para nosotros, nuestras fortalezas y debilidades, nuestros gustos, deseos y necesidades.

Se dice que la sociedad es cada vez más individualista. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? ¿En qué nos perjudica en nuestra convivencia con los demás el poner siempre el yo por delante?

Vivir centrado en uno mismo y en el yoísmo no contribuye a las relaciones saludables. La clave para una buena convivencia es aprender a mantener el equilibrio entre convivir con uno mismo, el espacio personal y las personas del entorno. Aprender a gestionar nuestro espacio personal (físico y emocional) y el espacio compartido con los demás, y nuestro sentido de pertenencia a un grupo, ya sea familiar, social o comunidad no es tarea fácil. Saber dónde están los límites entre el 'yo' y el 'nosotros' es un gran desafío para la mayoría.

Ser asertivo y poner límites no es ir con el 'yo' o el 'no' por delante, ni tener una actitud egoísta, ni ponerse siempre en primer lugar, es respetar tanto los propios principios y valores, como tener una actitud coherente y desde un sentimiento de seguridad respecto a las relaciones con los demás. La asertividad no sólo se aplica a los demás, sino empieza por aplicarse a uno mismo; ejerciendo el autocontrol y aprendiendo a tolerar el sentimiento de frustración.

La propia familia y la familia política forman parte de ese grupo de no elegidos, sin embargo, condicionan mucho más nuestra vida y bienestar que otras personas incluidas en ese grupo como pueden ser los compañeros de trabajo. ¿Por qué en tantas ocasiones se nos hace tan complicada la convivencia con ellos?

La familia propia y la política nos vienen dadas; no las elegimos. Por tanto nos sentimos “forzados” a convivir y relacionarnos con ellas, nos guste o no. Cada miembro de nuestra familia tiene una personalidad y una forma de ser, unos gustos y una manera de comunicarse que puede ser afín a nosotros o no. A veces surgen conflictos y dependiendo del tipo de relación y la química que se sienta con determinados familiares uno puede ser más sensible a comentarios u opiniones de algún familiar. Quizás la clave es tener claro cuál es la dinámica familiar, si es amigable u hostil, respetuosa o inquietante. Pero recomiendo evitar entrar al trapo de cualquier provocación y disfrutar de los momentos agradables cuando los hay.

En el libro enumera las '10 Cs' que son esenciales para lograr una convivencia positiva. Me gustaría que nos hiciera un breve resumen de por qué son tan importantes cada una de ellas.

Las relaciones de convivencia son siempre un desafío, pero si tenemos presentes las siguientes claves serán de mejor calidad y por tanto seremos más felices. A partir del pilar principal del respeto, ya que sin ello no hay mucho que hacer, las claves para una convivencia saludable son lo que denominó las 10 C’s: la confianza, el compromiso, la buena comunicación, tener una actitud cordial y considerada, contribuir al bienestar, colaborar, ser coherente, consistente y cuidadoso.

Este libro no habla solo de convivir sino que añade el concepto de la 'compartología'. ¿Qué es y por qué es tan esencial?

El término 'compartologia' es un neologismo creado por Bryan Kramer desarrollado en su libro Shareology en el que habla sobre el acto de compartir como una ciencia. Desde el campo de la psicología, uno de los pilares fundamentales de cualquier relación de convivencia es la generosidad y el arte de saber dar y recibir. Compartimos por distintos motivos ya sea para ayudar, colaborar y distribuir tareas y responsabilidades, o para conseguir un fin común, pero quizá la razón principal es porque nos ayuda a sobrevivir y a conectar con otras personas; es una fuente de bienestar y seguridad. Como dice el refrán popular: “compartir es vivir”.

Aunque la mayor parte del libro la dedica a la convivencia con los no elegidos, el último capítulo es para los grandes elegidos: la pareja y los amigos, ¿qué es lo que debemos cuidar más en este tipo de relaciones?

Nuestros elegidos son un pilar principal de bienestar y salud en nuestra vida; una fuente de felicidad. Por lo tanto es muy recomendable cuidarlos y respetarlos; evitar darlos por hecho. Cuidar a nuestros elegidos es proteger la confianza, la intimidad, ser cuidadoso y respetuoso con las diferencias personales y el espacio. Saber escuchar y comunicar; ser claros, auténticos y sinceros, pero sin caer en el “sincericidio”. Ser leal y noble, pero con naturalidad.

Comenzó a escribir Convivir y compartir antes de la pandemia y debido al confinamiento se vio obligada a revisitar muchas de las cosas que ya había escrito. ¿Cómo ha cambiado nuestra manera de convivir en estos casi dos años?

La pandemia ha afectado todos los ámbitos de nuestra vida, por tanto, realmente hemos vivido y seguimos viviendo una sindemia. Nuestra forma de vida, de relacionarnos, de trabajar, de mostrar afecto y de comunicarnos ha cambiado, empezando por la forma en la que convivimos con nuestras emociones, sobre todo la incertidumbre y los miedos. Sin embargo, no olvidemos que somos seres que tenemos la capacidad para adaptarnos, improvisar, y reajustarnos a las circunstancias aunque sean de forma temporal o durante un largo periodo de tiempo. Ahora quizás seamos más reticentes a la hora de dar un abrazo o de reunirnos en grupo, pero al ser seres sociables y al necesitar a los demás para poder sobrevivir también utilizaremos nuestra imaginación y creatividad para conectarnos con los demás.

Hemos visto que experiencias tan duras como la crisis sanitaria o la destrucción provocada por el volcán de La Palma traen consigo la necesidad de ayudar y contribuir al bien común. ¿Qué enseñanzas positivas podemos extraer de estas situaciones en lo que respecta a nuestras relaciones interpersonales con los demás?

El ser humano es en su mayoría empático, generoso y colaborativo; busca y quiere ayudar y contribuir. Incluso en ocasiones, lo necesita y exige aliviar a otros en el sufrimiento. Lo tenemos grabado a fuego en nuestros genes. Para muchas personas ayudar y apoyar es una fuente de felicidad.

Se habla mucho últimamente de las ‘personas tóxicas’. ¿Se puede aprender a convivir con una persona tóxica o es mejor no darle espacio en nuestra vida? ¿Cuáles son las actitudes que nunca debemos permitir si queremos una convivencia sana?

Todos podemos ser tóxicos en un momento dado. Somos seres imperfectos y a veces nos equivocamos, no estamos a la altura de la circunstancias o no prestamos atención. Sin embargo, hay actitudes y comportamientos muy dañinos que debemos aprender a detectar en nuestras relaciones que son destructivas e inaceptables consideradas tóxicas perversas: 1) la agresividad física y verbal. La hostilidad, insultos, desprecio, burlas y humillaciones. 2) Manipulación emocional con el fin de controlar y provocar sumisión a través de la amenaza, el miedo, el chantaje emocional o con el fin de aislar.

Las cifras indican que la pandemia provocada por el coronavirus ha traído consigo otra pandemia igual de peligrosa que es la de la salud mental. ¿Cuál cree que es la situación en nuestro país y cómo se debe abordar el problema para dar asistencia a todas las personas que necesitan ayuda psicológica?

A partir de esta pandemia hay más concienciación social sobre la importancia de la salud mental, pero lamentablemente aún hay una gran labor por hacer. Aún existe mucha ignorancia, estigma y prejuicios respecto a las enfermedades o trastornos mentales. Según los datos de las investigaciones científicas han aumentado el consumo de las medicinas para tratar la depresión y la ansiedad, pero también el consumo de sustancias (drogas como la marihuana y el abuso de alcohol), así como los trastornos de ludopatia (al juego virtual) y las adicciones a las nuevas tecnologías. Un tema que me preocupa mucho ya que son fuentes de serios conflictos, conductas agresivas hacia otros y uno mismo; son los mayores destructores de vida.

El suicidio ya es la primera causa de muerte no natural en España, y es alarmante su aumento entre adolescentes y jóvenes. Durante la pandemia, se han incrementado un 250% los intentos de suicidio entre los jóvenes. ¿Qué estamos haciendo mal a la hora de aportar a estos jóvenes las herramientas adecuadas para una mejor gestión emocional?

Necesitamos priorizar la salud mental y emocional, educar en la gestión de las emociones, el estrés y la frustración, en cómo hacer un mejor uso de las nuevas tecnologías. Educar en valores y en autocuidado. Vivimos en una sociedad de la inmediatez y en el egocentrismo, y necesitamos ayudar y ayudarnos a gestionar la espera, el autocontrol, la tolerancia a la frustración y entender que la autoestima y el bienestar no surge de lo que se tiene, sino en lo que se es. Por tanto recomiendo la lectura de Erich Fromm: Del tener al ser.

Es incontestable el papel de las redes sociales en el mundo actual. Aportan grandes beneficios como permitirnos estar conectados con otros en la distancia pero también han traído consigo numerosos problemas: afectan muchísimo a la autoestima, generan corrientes de opinión a veces muy dañinas, visiones muy distorsionadas de la vida real, incluso odio... ¿Es posible aprender a convivir con ellas de una forma sana?

Por supuesto que se puede aprender, pero alguien debe enseñar cómo se gestiona. Transmitir cómo y por qué es importante aprender a controlar los impulsos y a no dejarse arrastrar por lo que “opinan los demás”. Evitar caer en “soy lo que dicen de mi”. Los padres y cuidadores tienen el papel más importante, pero todos debemos contribuir a nuestra salud digital.

¿Qué opinión le merece el último proyecto de Facebook: el metaverso? ¿Cree que esta especie de ‘universo virtual’ puede perjudicar de manera negativa la manera de relacionarnos en un futuro?

Creo que la clave es tener muy claro cuál es el mundo real y cuál no es. Una cosa es un juego de entretenimiento y otra cosa es vivir dentro de un juego. Una vez más, la precaución y el uso responsable es determinante. No es lo mismo que disfrutes viendo una película que esperes que tu vida sea una película.