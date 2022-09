Las personas mayores que contraen covid-19 tienen entre un 50 y un 80% más de riesgo de desarrollar alzhéimer en el plazo de un año

Las personas mayores que contrajeron covid-19 tienen un riesgo sustancialmente mayor de desarrollar alzhéimer a lo largo del año siguiente, de acuerdo con un estudio realizado sobre más de seis millones de pacientes de 65 años o más.

Así se expone en un artículo publicado en la revista especializada Journal of Alzheimer's Disease, en el que también se indica que este aumento en el riesgo es especialmente pronunciado en las mujeres mayores de 85 años.

Infecciones e inflamación

Los resultados muestran que el riesgo de desarrollar alzhéimer en las personas mayores casi se dobló (de 0,35% a 0,68%) a lo largo de un periodo de un año posterior a una infección con covid-19. Los investigadores, no obstante, señalan que no está claro si la covid-19 desencadena la enfermedad o acelera su emergencia.

Los factores que intervienen en el desarrollo del alzhéimer, dicen, no se comprenden del todo; pero sí que se sabe que dos importantes son las infecciones previas, especialmente las virales, y la inflamación.

Además, hay que destacar aquí que la infección por el SARS-CoV-2 se ha asociado a anormalidades del sistema nervioso central incluyendo inflamación, razón por la que los autores decidieron comprobar si la enfermedad se relacionaba con un aumento de los diagnósticos, aunque fuera en el corto plazo.

Las consecuencias emergentes de la covid-19

Con tal fin, el equipo analizó los historiales electrónicos de 6,2 millones de adultos de 65 años o más en los Estados Unidos que recibieron algún tipo de tratamiento médico entre febrero de 2022 y mayo de 2021 y que no tenían un diagnóstico previo de alzhéimer.

Posteriormente, dividieron a esta población en dos grupos: uno que contrajo covid-19 durante este periodo y uno que no tenía casos documentados de covid-19. Así, más de 400.000 personas se incluyeron en el primer grupo, mientras que 5,8 millones se incluyeron en el segundo.

Lo preocupante, dicen, es que si este aumento en los diagnósticos de alzhéimer se sostiene en el tiempo, la ola de pacientes con una enfermedad incurable, como es actualmente el alzhéimer, será sustancial y podría suponer una dura carga para los sistemas de atención a largo plazo. Por ello, consideran relevante seguir investigando las consecuencias a largo plazo de la covid-19, especialmente en lo concerniente a desórdenes neurodegenerativos.

