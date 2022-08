La luz de las pantallas nos hace más daño a medida que nos hacemos mayores

En la actualidad, prácticamente durante todo el día estamos constantemente expuestos a pantallas y a la luz que emiten. Y aunque se trata de dispositivos que hacen nuestra vida más cómoda (y en muchos casos tienen un gran potencial para mejorar nuestra salud), lo cierto es que hay ciertas evidencias de que esa luz resulta perjudicial para nosotros.

Efectos a nivel celular

Así lo explica un estudio llevado a cabo por la Universidad del Estado de Oregón (Estados Unidos) y publicado en el medio especializado Nature Partner Journals Aging, que concluye que este daño además se va incrementando a medida que nuestra edad es más avanzada.

Para averiguar esto, los autores tomaron modelos animales (concretamente, moscas de la fruta comunes, Drosophila melanogaster, frecuentemente empleada por su similitud con los humanos en ciertos mecanismos celulares y de desarrollo) y las expusieron a luz azul constante emitida por leds.

El método se basaba en investigaciones previas que habían encontrado que la exposición prolongada a la luz azul perjudica la longevidad de las moscas. En esta ocasión, analizaron el efecto en las células para poder hallar posibles causas para este fenómeno.

Evitar la luz de las pantallas

Efectivamente, comprobaron que la luz azul afectaba a ciertas vías de producción de energía para las células en la mitocondria, al reducir drásticamente la ocurrencia de determinadas reacciones químicas. Esto era especialmente pronunciado en las células retinales y en las cerebrales, y se incrementaba conforme las moscas eran más mayores.

Además, también hacen notar que la luz azul, propia de los leds y las pantallas, tiene profundos efectos en el ritmo circadiano de las personas (el 'reloj interno' que controla la alternancia entre el sueño y la vigilia)

Afortunadamente, señalan, existen algunos mecanismos que toda persona puede aprovechar para reducir los efectos de la exposición a esta luz; por ejemplo, muchos dispositivos electrónicos incluyen opciones que filtran esta parte del espectro, como también lo hacen las lentes ámbar.

Referencias

Song, Y., Yang, J., Law, A.D. et al. Age-dependent effects of blue light exposure on lifespan, neurodegeneration, and mitochondria physiology in Drosophila melanogaster. npj Aging 8, 11 (2022). https://doi.org/10.1038/s41514-022-00092-z