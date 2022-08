Hallan una característica en la sangre que predice un mayor riesgo de muerte prematura

Una investigación ha encontrado un parámetro en la sangre capaz de predecir un mayor riesgo de padecer determinados problemas de salud, como baja masa muscular esquelética o poca fuerza muscular, y un mayor riesgo de fallecer de forma prematura.

Un riesgo un 61% mayor

Así lo exponen los autores en un artículo publicado en el medio científico Arthritis & Rheumatology, en el que explican que los adultos con niveles bajos de urato en sangre tenían un riesgo significativamente mayor de tener baja masa magra, un índice de masa corporal por debajo de los valores considerados saludables y tasas más altas de pérdida de peso. A nivel absoluto, igualmente, presentaron un riesgo un 61% mayor de fallecer en el plazo de 16 años que las personas con niveles normales de urato en sangre.

Con todo, puntualizan que los niveles bajos de urato en sangre no parecen predecir un mayor riesgo de muerte después de tener en cuenta los riesgos asociados a las condiciones previamente descritas (baja masa magra, índice de masa corporal bajo, pérdida excesiva de peso).

Sin relación causal aparente

Por ello, los investigadores subrayan que estos resultados parecen indicar que las personas con niveles bajos de urato en sangre no tienen un riesgo mayor de fallecer porque el defecto de urato sea malo para la salud per se, sino más bien porque el fenómeno tiende a darse en personas con un peor estado de salud de partida.

De esta manera, recalcan que su trabajo no establece una relación causal entre ambos fenómenos (ni tampoco la desmiente), pero que sí que incide en una correlación útil de cara a futuros estudios epidemiológicos.

Los resultados se obtuvieron a partir de datos recogidos entre 1999 y 2006 para el estudio de gran cohorte National Health and Nutrition Examination Survey, realizado en los Estados Unidos. En total, se incluyeron 13.979 participantes de 20 o más años de edad.

