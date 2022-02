Los infectados de sarna en España: "Son como picotazos de mosquito, pero pican mucho"

Desde el inicio de la pandemia de covid-19, y sin que se sepa exactamente por qué, en España se ha venido registrando un aumento en la incidencia de la sarna, una enfermedad de la piel causada por un ácaro (Sarcoptes scabiei) caracterizada por un intenso picor y la aparición de una serie de lesiones características.

20Minutos se ha puesto en contacto con algunos afectados por este mal, que describen la sensación que experimentan. "Son como picotazos. Como si te picara un mosquito, sólo que te pica mucho", comenta por ejemplo una persona infectada.

"La ropa tiene que estar tres días en bolsas herméticas"

Tal y como reflejan, la sensación a menudo lleva a los pacientes a rascarse compulsivamente. Sin embargo, esto puede empeorar el problema: "tienes momentos en los que es un poco peor. También depende de si te rascas o no: yo intento no hacerlo, y si lo hago no me rasco con las uñas, o lo hago por encima de la ropa para no hacerme heridas", prosigue la misma persona.

Y es que sucede que rascarse con las uñas puede llevar a 'capturar' al pequeño animal y a trasladarlo a otra zona, expandiendo así la enfermedad por nuestro cuerpo. De modo similar, las heridas por el rascado pueden dar lugar a infecciones.

La sarna es una enfermedad tremendamente contagiosa, lo que explica la severidad de las medidas preventivas que deben tomar los implicados en un brote. "Me han dicho que es muy importante que la ropa que he usado esté tres días en bolsas herméticas; también hay que controlar los sofás, lavar toda la ropa de cama...", explica otro afectado.

De hecho, no son sólo los pacientes quienes deben someterse a este estricto tratamiento, sino que deben hacerlo todas las personas que hayan estado en contacto con alguien diagnosticado de sarna para impedir la extensión del brote.