Esta es la grave enfermedad que complica el estado de salud de Carmen Sevilla

Carmen Sevilla se encuentra hospitalizada en estado grave en un hospital de Madrid según informa el portal FórmulaTV. A sus 92 años de edad, la querida cantante y actriz sevillana fue trasladada el domingo, 25 de junio, desde la residencia geriátrica donde vive desde 2015 hasta un centro hospitalario ubicado en Madrid. Si bien es cierto que son pocas las noticias que transcienden en torno a su estado de salud, lo cierto es que la presentadora de 'Cine de Barrio' fue diagnosticada con alzhéimer en 2009, cuando por aquel entonces tenía 78 años, por lo que decidió dejarle el testigo en la pequeña pantalla de Televisión Española a su compañera Concha Velasco.

Sin embargo, no fue hasta 2012 cuando su enfermedad se hizo pública y tres años después fue ingresada en una residencia de ancianos para que recibiese la atención necesaria. Sin embargo, la conocida como "La novia de España" no recibe ningún tipo de visita, tal y como solicitó su hijo Augusto Algueró. En septiembre de 2022, su hijo dio una entrevista para la revista Diez minutos, donde declaró que la condición de su madre ya se encontraba en estado muy avanzado, hasta el punto de ya no reconocerlo, ni tampoco recordar que había sido una artista de reconocido prestigio y trayectoria cinematográfica en nuestro país.

A día de hoy su situación médica es preocupante debido a su historial y su avanzada edad, que provocan que su diagnóstico sea grave. Fue hace solo unos meses cuando Augusto confirmó que su madre ya no le reconoce y aseguró que "es una situación dura y difícil para todos". "Lo llevamos lo mejor que podemos, lleva ya mucho tiempo enferma", concluyó. Además, subrayó que la vida actual de su madre "es muy reducida" y estaba "controlada en todo momento por profesionales sanitarios".

¿Qué es el Alzheimer y cuáles son sus causas?

El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. Solo en España, esta enfermedad afecta a cerca de 800.000 personas, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), siendo uno de los mayores factores de riesgo la edad.

Se caracteriza por producir de manera gradual y progresiva la pérdida y muerte de neuronas, lo que conduce al deterioro de las funciones cognitivas, alterando la capacidad funcional y produciendo una gran discapacidad y dependencia, explica el doctor Juan Fortea, Coordinador del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología (SEN). A día de hoy se desconoce la causa concreta y detallada que origina la enfermedad, pero todo parece indicar que tiene un origen multifactorial.

Si bien es cierto que la enfermedad evoluciona de manera predecible, es completamente diferente en cada persona, dependiendo de múltiples factores, como la genética, los hábitos de vida o la edad de la persona afectada.

Signos de alerta de la enfermedad



Las personas que padecen Alzheimer pueden experimentar problemas de memoria, de comportamiento o confusión, lo que indicaría que las células del cerebro están fallando. De esta manera, uno de los primeros signos de alerta de la enfermedad es la incapacidad de recordar nueva información. Desde Alzheimer’s Association recuerdan cuáles son las diez primeras señales de advertencia de la enfermedad: