Encuentran una proteína en el cáncer de mama que predice la sensibilidad a la quimioterapia

El cáncer de mama sigue siendo en la actualidad el que más muertes causa en España entre las mujeres. En buena parte, estos fallecimientos se producen en casos en los que el tumor se ha vuelto resistente a las opciones terapéuticas actualmente disponibles, como la quimioterapia.

Ahora, un grupo de investigadores ha encontrado una proteína que, cuando se encuentra en grandes cantidades en un tumor predice que éste podría no responder a las terapias, lo que podría ayudar a encontrar las estrategias más adecuadas para cada paciente.

Reducir la proteína reduce la resistencia

Tal y como publican en el medio especializado Cell Death and Disease, estos autores estaban estudiando el papel de una proteína llamada p53, ya que investigaciones anteriores habían mostrado que cuando se encuentra en grandes cantidades en un tumor la probabilidad de que se produzcan recaídas aumenta.

Sobre cultivos in vitro, comprobaron que incrementar la proteína en tejido mamario cancerígeno aumentaba la resistencia del mismo frente a la quimioterapia, lo que explicaría por qué se asocia a un mayor riesgo de recidivas.

Esto, no obstante, también tiene la implicación contraria. Y es que estos investigadores teorizaron que debía ser posible aumentar la sensibilidad del tumor ante la quimioterapia mediante el proceso opuesto, reduciendo la cantidad de proteína.

Una opción para los casos más letales

La inhibición de la expresión de la variante genética que codifica esta proteína, efectivamente, volvía a los tumores en diversos medios celulares más vulnerables ante la quimioterapia. Este enfoque podría aplicarse para mejorar la respuesta a los tratamientos de las pacientes, algo que los investigadores dicen haber comprobado en sujetos vivos.

Aproximadamente un cuarto de todos los casos de cáncer de mama acaban desarrollando resistencia a las terapias, una circunstancia que se da en la mayoría de los fallecimientos por cáncer de mama.

Referencias

Luiza Steffens Reinhardt, Xiajie Zhang, Kira Groen, Brianna C. Morten, Geoffry N. De luliis, Anthony W. Braithwaite, Jean-Cristophe Bourdon, Kelly A. Avery-Kiejda. Alterations in the p53 isoform ratio govern breast cancer cell fate in response to DNA damage. Cell Death and Disease (2022). DOI: https://doi.org/10.1038/s41419-022-05349-9