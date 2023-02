Encuentran genes que podrían estar ligados a nuestra habilidad con las matemáticas

Tradicionalmente ha existido un intenso debate acerca de qué partes de nuestra personalidad, nuestras habilidades y nuestras capacidades que son resultado de la herencia genética y cuáles son el resultado del entorno en el que nos desarrollamos.

Ahora, contribuyendo con evidencias a esta polémica, un nuevo estudio científico publicado en el medio especializado Genes, Brain & Behavior ha identificado varias variantes genéticas que podrían estar relacionadas con nuestras habilidades para las matemáticas.

Hasta 10 asociaciones significativas

Concretamente, se trata de un estudio de asociación del genoma completo (un método que usa secuenciación del genoma en una muestra de población para encontrar aquellas variantes genómicas que se encuentran asociadas a un determinado rasgo). En este caso, buscaban aquellos segmentos de código genético que aparecieran relacionados con el rendimiento en 11 categorías diferentes de las habilidades matemáticas, en una muestra compuesta por 1. 146 estudiantes de la escuela primaria en China.

De esta forma, encontraron siete variantes de un sólo nucleótido en el genoma que estaban fuertemente relacionadas con estas habilidades. Análisis adicionales relacionaron de manera significativa tres categorías de la habilidad matemática con tres genes concretos; específicamente, ciertas variantes del gen LINGO2 se asociaban a la habilidad para la resta, algunas en el gen OAS1 con el razonamiento espacial, y variantes con HECTD1 se asociaban a la habilidad para la división.

En la opinión de los autores, estos resultados proveen evidencias que sustentan la idea de que diferentes habilidades matemáticas podrían tener una base genética diferenciada. Así, este trabajo, dicen, no sólo refina los estudios genéticos hasta ahora llevados a cabo con respecto a las habilidades matemáticas, sino que también contribuye a diversificar la muestra poblacional estudiada hasta el momento debido a haberse realizado sobre alumnos procedentes de escuelas chinas.

Referencias

Liming Zhang, Zhengjun Wang, Zijian Zhu, Qing Yang, Chen Cheng, Shunan Zhao, Chunyu Liu, Jingjing Zhao. A genome-wide association study identified new variants associated with mathematical abilities in Chinese children. Genes, Brain & Behavior (2023). DOI: https://doi.org/10.1111/gbb.12843