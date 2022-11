El programa de 'mindfulness' de 8 semanas que es igual de efectivo que los antidepresivos para tratar la ansiedad

Una estrategia de meditación basada en el principio del mindfulness, llamado Mindfulness-based stress reduction (MSBR) ha demostrado ser tan efectivo para reducir la ansiedad como el antidepresivo escitalopram, un tratamiento farmacológico de primera línea.

Así lo publica un grupo de autores norteamericanos en el medio especializado JAMA Psychiatry, en un artículo en el que proponen que se considere el entrenamiento en meditación como opción de tratamiento para los trastornos de ansiedad.

La meditación, un tratamiento más

Cabe señalar que este grupo, que incluye algunos trastornos como la ansiedad social, el trastorno de pánico o la agorafobia, es el más común dentro de los trastornos de salud mental y se estima que afecta a unos 300 millones de personas en todo el mundo.

Hasta ahora, las terapias consideradas efectivas para este tipo de afecciones incluían la medicación y la terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, y por desgracia, no todos los pacientes tienen acceso a esta clase de intervenciones, responden bien a ellas o tienen una buena predisposición para aceptarlas y adherirse a ellas.

Por eso, la meditación, cuya popularidad no ha dejado de crecer en Occidente en años recientes ha llamado la atención de los investigadores por su aparente potencial para gestionar pensamientos intrusivos como los que aparecen en los trastornos de ansiedad.

Misma eficacia que los fármacos

Concretamente, estos autores reclutaron a 276 adultos con trastornos de ansiedad, mayoritariamente trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de ansiedad social. La edad media en la población del estudio era de 33 años.

De manera aleatoria, se asignó a 136 pacientes un programa de ocho semanas de Mindfulness-based stress reduction y a los 140 restantes se les proporcionó el ISRS escitalopram, empleado habitualmente en el tratamiento de la ansiedad.

Los 208 que completaron el estudio experimentaron, de media, una reducción del 30% en sus síntomas de ansiedad, sin diferencias entre los dos grupos. Es decir, que la meditación mostró ser igual de eficaz que el escitalopram.

Menos efectos secundarios

La meditación mostró además algunos beneficios adicionales. Por ejemplo, los pacientes en este grupo reportaron que mejoró sus relaciones interpersonales y les ayudó a ser "más amables consigo mismos". Los autores opinan que esto puede deberse a que la meditación conlleva una enseñanza implícita de no juzgar los propios pensamientos.

Por el contrario, el escitalopram provocó efectos adversos con mayor frecuencia: hasta un 78% de los pacientes de este grupo experimentó algún tipo de efecto secundario.

Eso sí, el programa de mindfulness tampoco estuvo del todo libre de este problema. Específicamente, este grupo de pacientes experimentó, a este respecto, ansiedad y fatiga como principales reacciones adversas.

Referencias

Hoge EA, Bui E, Mete M, Dutton MA, Baker AW, Simon NM. Mindfulness-Based Stress Reduction vs Escitalopram for the Treatment of Adults With Anxiety Disorders: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry (2022). DOI:10.1001/jamapsychiatry.2022.3679