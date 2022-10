Estas son las cuatro peores comidas para la ansiedad

Los trastornos de ansiedad son algunos de los problemas de salud mental más habituales. Pueden tener un profundo impacto en la vida y en la salud de las personas, por lo que siempre es apropiado buscar ayuda profesional y tratamiento para ellos.

Por supuesto, herramientas como la psicoterapia o la farmacología (siempre bajo la indicación de un médico) son las principales estrategias frente a la ansiedad desadaptativa, actualmente, y no son sustituibles por ningún tipo de remedio casero. No obstante, sí que hay pequeñas cosas que podemos hacer en el día a día para ayudar a controlarla. Una de ellas es controlar lo que comemos.

Tal y como indica el portal de noticias sobre salud Healthline, existe una serie de alimentos que pueden empeorar la ansiedad, por lo que todas las personas que sufran un trastorno de esta clase deberían plantearse evitarlas. Estos son cuatro ejemplos paradigmáticos.

Alcohol

De manera poco saludable, muchas personas recurren al alcohol para atenuar momentáneamente distintos malestares psicológicos. Sin embargo, existe abundante evidencia de que esta sustancia tiene el efecto contrario.

Por una parte, el uso de alcohol, especialmente si es frecuente, se relaciona con desequilibrios en los niveles de ciertos neurotransmisores como la serotonina, lo que puede empeorar los síntomas de los trastornos de ansiedad. Por otra, la embriaguez provocada por el alcohol puede venir seguida, en el corto plazo, por un 'efecto rebote' que aumente de manera inmediata la ansiedad.

Cafeína

La cafeína, parte integral de bebidas tan ampliamente consumidas como el café o el té (que, por otra parte, son muy saludables en otros aspectos) es una sustancia estimulante, con lo que puede tener efectos secundarios como ansiedad y nerviosismo. Aún así, hay que señalar que estos efectos aparecen típicamente con dosis altas, por lo que el consumo moderado se considera típicamente seguro.

Azúcares añadidos

El azúcar está presente de manera natural en muchos alimentos habituales, por lo que es difícil (y no es deseable) evitarla todo el tiempo. Pero el consumo excesivo de azúcar, que se produce sobre todo por los azúcares añadidos artificialmente a los alimentos, provoca picos en la concentración de glucosa en sangre que se sienten en la forma de subidas y bajadas abruptas de la energía.

Esto, a su vez, dificulta tareas como la memoria o la concentración y puede provocar sentimientos de preocupación, irritabilidad, nerviosismo o tristeza.

Carbohidratos refinados

El consumo abundante de carbohidratos refinados se ha asociado con un buen número de condiciones serias como diabetes, enfermedad cardiovascular y obesidad. Además, cada vez más estudios han encontrado que las dietas excesivas en este alimento también se relacionan con síntomas ansiosos y depresivos.

Referencias

Meagan Drillinger, Karen Lamoreux. The 4 Worst Foods for Your Anxiety. Healthline (2021). Consultado online en https://www.healthline.com/health/mental-health/surprising-foods-trigger-anxiety el 18/10/2022.