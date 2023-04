El olor del sudor de otros puede aliviar los síntomas de la ansiedad social

La ansiedad social es una condición psiquiátrica en la que las personas experimentan un temor intenso a ser observados o juzgados por los demás, hasta un punto en el que afecta a su capacidad para relacionarse. En la actualidad, las principales líneas de tratamiento se centran en la psicoterapia y el uso de ciertos fármacos como las benzodiacepinas.

Señales químicas en el sudor

Sin embargo, un grupo de investigadores podría haber dado con una curiosa alternativa, tal y como han anunciado esta semana en el 31º congreso europeo de psiquiatría. Y es que, según han descubierto, la exposición a algunos olores presentes en el sudor humano podría usarse para aliviar los síntomas de este problema.

Como explica el portal de noticias sobre salud Healthline, algunos de estos olores funcionan como señales químicas, que transmiten cierta información al cerebro. Por ello, teorizan los autores del estudio, podrían usarse como complemento a una terapia de mindfulness (un enfoque que combina nociones de filosofía oriental con terapia cognitivo-conductual y que ha mostrado ser efectiva en enfermedades psiquiátricas como la depresión).

El hallazgo parte de un experimento llevado a cabo sobre 48 mujeres con un trastorno de ansiedad social, divididas en tres grupos de 16. A estas personas se las expuso a clips de películas que invocaban emociones concretas (como miedo o felicidad) y se les recolectaron muestras de sudor en cada caso.

Complemento a la terapia de mindfulness

Posteriormente, las mujeres recibieron sesiones de terapia de mindfulness, al tiempo que eran expuestas a olores a partir de extractos de dichas muestras o a aire limpio.

Al final del estudio, se encontró que aquellas que habían sido expuestas a los olores habían tenido una mejor respuesta a la terapia que las que habían sido expuestas al aire limpio. Específicamente, las puntuaciones de ansiedad de los grupos expuestos a los olores eran un 39% inferiores, mientras que las del grupo expuesto al aire limpio eran un 17% inferiores.

Los autores argumentan que esto se produce porque nuestras emociones se ven influidas por los estímulos externos, incluyendo los olores ambientales. La teoría es que las personas con ansiedad social podrían ser especialmente sensibles a los olores sociales, que a su vez transmiten información sobre el estado del emisor a través de su composición química.

Por supuesto, estas conclusiones necesitan ser validadas con estudios ulteriores. Sin embargo, si se demuestra de manera sólida la efectividad de la exposición a olores sociales como complemento de estrategias psicoterapéuticas, el enfoque podría constituir una alternativa menos agresiva y con menos riesgos que, por ejemplo, los tratamientos farmacológicos.

Referencias

