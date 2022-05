Hace algo más de un año Sandra Ferrer, psicóloga y cofundadora del exitoso programa de psicología online dirigido a mujeres Programa Mía (que también cuenta con canales en Instagram, YouTube y Spotify), comenzaba a enviar una newsletter semanal a sus seguidoras en forma de misiva que siempre empezaba de la misma forma: “Querida mía...”. Cada carta recogía reflexiones sobre asuntos de su vida, que de una u otra forma también tocaron la fibra y conectaron desde el principio con sus lectoras: las relaciones de pareja, cómo lidiar con la soledad o con el síndrome de la impostora, el miedo a perder el control de sus vidas, la importancia de cuidarse o de aprender a tomar decisiones…

Tras el éxito obtenido, esta psicóloga experta en relaciones tóxicas y en el empoderamiento de las mujeres, ha decidido reunir todas esas cartas en tu libro con el ánimo de extender estas reflexiones a muchas otras féminas. Y parece que lo ha conseguido ya que al cierre de esta entrevista Querida Mía (Aguilar, 2022) alcanza ya su tercera edición. “Va de que te priorices, de que te empoderes, de que saques una bonita versión de ti misma siéndote fiel y soltando aquel papel que a veces pones en marcha para gustar. Va de que construyas relaciones que te sumen y que te hagan sentir valiosa y sueltes las que te hacen sudar sangre y que acaban haciéndote dudar de quién eres y de lo que vales”, dice la autora. Con ella hablamos en esta entrevista exclusiva para 20Minutos.

Antes de centrarnos en el libro me gustaría que nos explicaras qué es el Programa Mía. Programa Mía es una comunidad de mujeres que pretenden sentirse seguras siendo ellas mismas, despojarse de aquella máscara o de aquel personaje que han ido construyendo a lo largo de los años para sentirse reconocidas, amadas, importantes... Es una comunidad que te ayuda realmente a volver a ti y a conectar con lo que tú eres de verdad femeninamente para desde ahí obtener esa fuerza.

No se trata de una fuerza desde ese empoderamiento de ‘yo puedo con todo’ sino desde yo soy quien soy y puedo con lo que siento. Lo que hacemos es ayudar a muchísimas mujeres, a través de nuestras redes en las que no dejamos de compartir contenido de valor con este mensaje y, sobre todo, las ayudamos a través de nuestra terapia grupal liderada por psicólogas de nuestro equipo. Es una terapia de 16 semanas muy enfocada a aquellas mujeres que tienen dificultades en sus relaciones, que sienten que no fluyen, que tienen mucho éxito de cara hacia fuera, de cara a la tarea, profesionalmente, a las que muchos ven fuertes, poderosas... pero ellas por el motivo que sea no se sienten así y necesitan bajar al corazón. Necesitan econciliarse con ellas, saber quiénes son, qué les sirve y qué no les sirve de lo que han aprendido hasta ahora. Es un viaje de autenticidad y de reconocerse por lo que son no por lo que hacen ni lo que consiguen.

El Programa Mía basa su éxito en el poder colectivo de las mujeres para inspirarse y generar cambios. ¿En una sociedad tan individualista como la nuestra qué importancia tiene esto? Me parece alarmante los niveles individualistas a los que hemos llegado y esto lo he dicho tanto en el libro como en mis publicaciones y mis vídeos. Siento que la oda a la soledad, al estar bien con una misma era necesaria, porque veníamos de una era de mucha dependencia, de depositar mucho en el otro nuestro valor, en esa relación o lo que fuera pero muchas veces nos hemos pasado de rosca. Ahora parece que llamar a alguien o desear compartir en pareja nos convierta en una persona rara. Yo siempre digo que somos seres interdependientes por lo que esta independencia extrema es un exceso de autosuficiencia que lo que hace al final es llenar de exigencia a aquella mujer que lo que quiere es bajar al corazón y dulcificarse.

Porque las mujeres, cuando nos juntamos en un clima de no juicio, nos dulcificamos, empezamos a vernos realmente por lo que somos no por lo que hacemos. La mujer de hoy en día muchas veces ha querido ponerse en lucha con el hombre y repito: ese movimiento ha sido necesario en parte pero creo que nos hemos pasado. Y ahora lo que ocurre es que necesitamos mirarnos y que en un clima de seguridad otras mujeres que no te conocen de absolutamente nada te digan ‘veo en ti esta dulzura’ o ‘me parece que eres una tía muy vulnerable y eso es lo que más me gusta de ti’. Cuando las mujeres se juntan y escuchan estos feedbacks honestos y reales de otras mujeres que las admiran por lo que son reconocen partes de ellas que habían enterrado, obviado o, incluso, tapado porque creían que eso no era adecuado, porque creían que te conectaba con el no eres capaz, no eres suficiente, eres débil… Personalmente la comunidad me encanta y siento que cuando las mujeres se juntan, los corazones se calientan. Y ese es nuestro sello de identidad.

¿Y por qué nace ahora Querida Mía? Hace un año, alrededor de las navidades del 2020, quise empezar a enviar newsletters semanales a mis seguidoras. No quería ponerle ese nombre porque me parecía muy duro y le llamé “cartas inspiradoras”. Empecé a escribir una carta cada semana como si se la escribiera a una amiga y me lo tomé no solo como un espacio para ella sino también para mi terapia. De alguna manera, que se juntaran la parte más niña de mí y la más adulta para reflexionar sobre algunos temas que me pasaban en mi día a día. ¿Qué ocurrió? Que fue un éxito rotundo y la gente me contestaba diciéndome que se sentía muy identificada con lo que me estaba pasando a mí.

Es curioso porque realmente usé ese espacio para hacer mi terapia. Quise acercarme como psicóloga que es también un ser humano, al que le está pasando lo mismo que a ti. Obviamente tengo herramientas y un recorrido pero al final soy como cualquiera y a lo mejor lo que me está pasando a mí y mis quebraderos de cabeza te pueden ayudar a que tú resuelvas una encrucijada en la que te encuentras. Surgió por bajar un poquito ese perfil de psicóloga. Para mí no hay gurús simplemente soy psicóloga, soy una mujer a la que le pasan cosas como a mis seguidoras y quería acercarme a ellas desde ahí. La recopilación de todas esas cartas han dado lugar a este libro donde también incluimos podcast, post para ahondar en ciertos temas... pero la base es esa.

Comentas que en este libro te acercas a las lectoras como psicóloga pero también como mujer. ¿Cuánto manda la profesional y cuanto el ser humano con sus dudas y reflexiones femeninas en este libro? Es complicada esta respuesta. Te diría que pesa más la mujer y que lo que yo saco en Querida mía más que a la psicóloga es a mi adulta. A esa parte de mí que es consciente, que está serena, que es capaz de tener una mirada de amor hacia mi misma en estos momentos de incertidumbre... Te diría que un 75% es esa mujer adulta. En el libro vas a ver que está mi faceta de psicóloga, mi faceta de niña herida y mi faceta de adulta. Es como cuando vas a ver a una buena amiga, a tu madre u otra mujer de confianza y le dices ‘me pasa esto’ y de alguna manera te escucha y te da un feedback que agradeces enormemente. No te cuenta nada rebuscado ni nada del otro mundo pero te ayuda a ver con claridad las cosas.

Dices en el prólogo que este es el libro que te hubiese gustado encontrar hace unos años. ¿En qué te inspirabas o qué te daba pie a escribir? ¿Qué temáticas son las más importantes? En cuanto a la fuente de inspiración es mi vida en estado puro. Una conversación con una amiga, una dinámica de grupo o hablar con alguna compañera, hasta los hombres de mi vida, mi familia, todo lo que me ha ido pasando... Por eso es tan real porque es como el continuo de piedrecitas que te vas encontrado en el camino de una mujer joven adulta.

Y si tuviera que resumir por temas te diría que el libro va de relaciones pero no solamente de pareja sino de cualquier tipo, de amistad, de familia… De cómo atreverte a enseñarle al mundo quien eres. Porque a veces, yo personalmente he sentido que he vivido a medio gas o por debajo de mis posibilidades sin exprimir mi vida. Y luego también va de cómo soltar la exigencia, de como soltar el conseguir, el hacer, el lograr, el pretender… Es como, ¡qué cansancio!

Programa Mía atrae a una mujer con esa dificultad, que piensa 'me he pasado media vida esforzándome y el logro no es proporcional al esfuerzo’. Y es que se trata de hacer menos y ser más y de cómo gestionar aquellos conflictos que tienes con otras personas. Tiene tips muy prácticos de cómo yo gestiono esta situación o cómo manejar herramientas tipo Tinder, cómo dejarlo con alguien o cómo soltar ese rol de ser la mujer perfecta o autosuficiente. El libro te invita a que sueltes a la superwoman, ese empoderamiento de postín, porque no es real, porque sientes que no tienes un hogar dentro de ti. Hace que te reconcilies con tu condición humana, que sepas qué es normal y que no. Tanto mensaje de empoderamiento ha desvirtuado un poco la realidad y hay que volver a tu naturaleza de mujer.

¿Qué aprendizaje te gustaría que sacasen las mujeres que lean Querida Mía? Me encantaría que me dijesen y lo cierto es que ya me ha pasado: ‘es increíble como leyéndote me siento tan cerca, como me ha llegado al corazón tu mensaje, me he emocionado y tengo ganas de hacerlo diferente ahora’. Lo que más me emociona es sentir que con esas cartas yo llego al corazón de las personas. Incluso me encanta saber que en determinados momentos gente que no conozco piensa ‘me acuerdo de lo que Sandra puso en su libro y esto me está dando fuerzas para hacerlo de esta manera o esta otra’. Y eso de alguna manera está cumplido porque ya me lo están diciendo y me llena de alegría.

Las mujeres han necesitado siempre conectarse entre ellas, charlar, compartir... Antes lo hacían en el río ahora con las redes sociales

¿Qué necesidades tienen las mujeres de hoy? ¿Se diferencian mucho de las inquietudes que tenían hace 20, 30 o 40 años? ¿Te acuerdas de la época en la que las mujeres iban a lavar al río y se juntaban y hablaban? Eso es el Programa Mía. Las mujeres han necesitado siempre conectarse entre ellas, charlar, compartir... Ahora lo hemos hecho en otro formato y evidentemente es una terapia pero la conexión y el sentirnos cerca lo hemos utilizado siempre. Yo a veces he tenido una buena charla con personas o hemos entrado en un grupo y sales con otra energía si el clima es sano.

Respecto a las necesidades te diría que la necesidad más genuina es la de ‘quiero que me quieran por lo que yo soy’. Las mujeres de hoy en día no quieren ser exitosas, no quieren ser unas cracks... La mujer quiere ser amada, sentirse importante pero no por lo que hace. La sociedad nos ha enseñado si consigues ese puesto de trabajo, si pierdes esos kilos o si tienes pareja vas a ser amada, vas a ser reconocida, te vas a sentir feliz... Y la mujer como conoce ese camino dice, voy a currármelo para conseguir sentirme así. Luego lo logran y se dan cuenta de que no se sienten llenas. El deseo es el mismo, la necesidad es la misma: quiero que me quieran por lo que yo soy no por lo que yo hago. Y esa necesidad es muy universal.

¿Es un libro que recomendarías también a ellos? ¿Qué enseñanzas pueden encontrar? Sinceramente la única cosa que creo que podría resultar raruna si lo leyera un hombre es porque todo se dirige a ella. Es lenguaje heterosexual y en clave femenina pero lo que es el jugo de lo que digo pues a la vista está. De hecho hay muchos hombres que me escriben por redes para decirme que también se sienten identificados con lo que escribo en mis post. La respuesta es un sí y me encantaría que lo leyesen porque creo que entenderán más nuestro mundo, se entenderán más a ellos. Hablo para ellas, pero el mensaje en el fondo es para todos porque todos tenemos un niño o niña dolido que necesita ser reconocido.