Desarrollan una nueva técnica para detectar tumores en el tejido mamario denso

El cáncer de mama es el más común en las mujeres de todo el mundo. Por ello, es muy importante que se dediquen grandes esfuerzos a su detección, más aún teniendo en cuenta que el diagnóstico temprano mejora, con mucho, el pronóstico de las pacientes.

Dos sistemas diferentes

Ahora, un equipo de investigadores del Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center ha desarrollado una técnica de detección de cambios en el tejido mamario, incluyendo signos tempranos de cáncer, que podría mejorar la prognosis de la enfermedad especialmente en las mamas cuyo tejido es más denso.

Precisamente, tal y como explican los autores en el artículo publicado al respecto en el medio especializado American Journal of Pathology, el sistema permite medir la densidad del tejido mamario en los ratones y eliminar el ruido de fondo, lo que ayuda a detectar anormalidades (incluyendo signos tempranos de la aparición de un cáncer) en tejidos que normalmente son más redondos y lobulados.

Por el contrario, esta técnica es menos fiable detectando las variaciones en densidad propias de los senos mamarios de ratonas más mayores, por lo que en esta población estimaron más apropiado utilizar un programa de imagen que previamente se venía empleando para detectar cambios en los vasos sanguíneos de la retina.

Mejorar los pronósticos actuales

La idea, señalan, proviene de las inspecciones visuales rutinarias que se realizan sobre muestras de tejido y las dificultades inherentes a observar diferencias en el tejido mamario empleando sólo un microscopio.

A pesar de ello, si que consideran que las observaciones humanas continúan siendo importantes, pero que tener otra lectura de las anormalidades procedente de programas de imagen óptimos agregaba validez y rigor a los juicios humanos.

Otro aspecto que subrayan es que el programa, además de presentar un alto grado de precisión diagnóstica, está disponible de manera gratuita y es fácil de utilizar.

Por ahora, la técnica es válida, como señalábamos, en modelos animales (concretamente ratones), pero los investigadores confían en que pueda trasladarse a la toma de imágenes en humanos y mejorarla.

Referencias

Brendan L. Rooney, Brian P. Rooney, Vinona Muralidaran, Weisheng Wang, Priscilla A. Furth. Mouse Mammary Gland Whole Mount Density Assessment across Different Morphologies Using a Bigfurcated Program for Image Processing. The American Journal of Pathology (2022). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2022.06.013