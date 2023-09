Desarrollan una herramienta de cribado que usa once factores de riesgo para predecir el riesgo de demencia con un 80% de precisión

Actualmente son muchos los millones de personas en el mundo que conviven con alguna forma de demencia, un grupo de enfermedades neurodegenerativas y progresivas que por lo general afectan a la memoria y a las habilidades cognitivas de la persona.

Teniendo en cuenta que en la actualidad no existe una cura para la demencia, las estrategias preventivas son cruciales para reducir su impacto en la salud de la persona y en su calidad de vida. De hecho, la investigación sugiere que hasta un 40% del total de los casos podría prevenirse actuando sobre 12 factores de riesgo clave, que incluyen los niveles educativos bajos, el tabaquismo o los trastornos depresivos.

Once factores de riesgo claves

En esta labor se hacen fundamentales los modelos de predicción de riesgo de cada individuo, si bien los que disponemos hasta este momento tienen serias limitaciones, según apunta el portal de noticias sobre medicina Medical News Today. Con el objetivo de mejorar este aspecto, un grupo de investigadores ha desarrollado una nueva puntuación del riesgo de demencia que tiene en cuenta 11 factores de riesgo para predecir hasta un 80% de los casos de demencia hasta 14 años antes de su aparición. Esta herramienta ha sido bautizada como UK Biobank Dementia Risk Score (UKBDRS), dado que los datos empleados en su elaboración se han extraído de dicha base de datos.

Como explican sus creadores en la revista académica BMJ Mental Health, para este trabajo analizaron información proporcionada por los servicios de salud y recogida en la base de datos de 220,762 individuos con una edad media de 60 años y un seguimiento de 14 años.

Al mismo tiempo, recopilaron una lista de 28 factores de riesgo o protectores en la demencia; al analizar a la luz de estos criterios el 80% de los datos extraídos de la base, encontraron once factores que predecían de manera muy robusta el riesgo de demencia de las personas.

Estos factores consistían en:

La edad. El nivel educativo. La historia familiar de demencia. La pobreza material. La historia de diabetes. Los antecedentes de ictus. Los antecedentes de depresión. La hipertensión arterial. El colesterol elevado. Vivir solo. El sexo masculino.

Un 80% de eficacia

Para probar la eficacia de este sistema predictivo, los investigadores lo testaron sobre el 20% de los datos restante y encontraron que la escala lograba predecir con precisión la incidencia de la demencia hasta en el 80% de los individuos. Una prueba ulterior sobre otra cohorte, en este caso de casi 3.000 ciudadanos británicos, arrojó una eficacia similar del 77% de los casos de demencia.

Estos resultados avalan la escala como una medida adecuada del riesgo de demencia de los individuos, al tiempo que ilustran la importancia de algunos de estos factores en la probabilidad de desarrollar la enfermedad.

Por ello, proporciona nuevas evidencias que avalan la necesidad de intervenir sobre ciertas condiciones, que en muchos casos pertenecen al ámbito del estilo de vida de los individuos, su situación socioeconómica o su salud mental. Sólo de esta forma será posible reducir la incidencia de las enfermedades neurodegenerativas, teniendo en cuenta que se postulan como uno de los grandes retos en materia de salud pública de cara a las décadas venideras.

