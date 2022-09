Aprueban en China la primera vacuna en spray contra la covid: así funciona

Aunque en buena parte del mundo la vida de las personas ya ha retornado prácticamente a la normalidad, no debemos olvidar que la pandemia de covid-19 continúa activa y que por tanto sigue siendo necesario luchar contra ella con medidas como la vacunación.

Uso como refuerzo

Precisamente, a nivel mundial son muchos los científicos que aún trabajan en el desarrollo de nuevas vacunas que ofrezcan determinadas ventajas frente a las ya disponibles. En esta línea, China acaba de aprobar el uso de la primera en el mundo que se administra por vía nasal, en lugar de por inyección.

Tal y como recoge el portal Business Insider, concretamente se ha autorizado el uso de este suero como refuerzo, y contiene los mismos componentes que los previamente usados en el gigante asiático. La novedad, entonces, radica exclusivamente en el mecanismo de administración, que emplea un nebulizador para transformar el líquido en un aerosol.

De forma parecida a cómo funcionan las vacunas aprobadas en Estados Unidos o la Unión Europea, esta vacuna, bautizada como CanSino, contiene trozos de material genético, de manera que el cuerpo pueda reconocer el virus en el caso de una infección.

Tan eficaz como la vacuna convencional

En cuanto a la eficacia, los ensayos disponibles muestran que la dosis de CanSino tiene una eficacia del 92% frente a la enfermedad severa por la covid-19 y del 58% frente a la infección en sí misma. Respecto a su uso como refuerzo, la evidencia indica que es comparable a la que tienen dos dosis de vacunas, el enfoque hasta ahora más ampliamente usado en Asia y en el resto del mundo.

La idea de reformular una vacuna preexistente de manera que se administre nasalmente no es nueva. Un precedente exitoso, en este sentido, es la vacuna FluMist, usada en pediatría para combatir la gripe durante la temporada en la que esta enfermedad está más activa. No obstante, sí que es cierto que las vacunas intranasales frente a la gripe han mostrado que este método de administración no siempre logra la misma eficacia que la vacuna inyectada.

