Por qué elegir las Nike Vomero 16 para la vuelta al 'running' este septiembre: amortiguación y reactividad, por 95 euros

Septiembre es el mes de la vuelta a la rutina por excelencia. Aunque en España el tiempo todavía nos suele dejar disfrutar de buenas temperaturas y muchos extienden sus vacaciones a estas primeras semanas, la mayoría prefiere centrarse ya en los hábitos que tenían previos al verano para dar por concluida la época estival. Pero, sin duda, lo que más cuesta es volver a las rutinas deportivas, sobre todo si hay que invertir en nuevos materiales y calzado. Claro que, si lo tuyo es el running y apuestas por Nike, hoy puedes llevarte las zapatillas Vomero 16 al 40% de descuento por menos de 100 euros.

Estas zapatillas están ahora al 40% de descuento. Nike

Peso. 260 gramos

Drop. 9,6 milímetros.

Perfectas para asfalto

Disponibles de la talla 35,5 a las 44.5

De hecho, la inversión en el calzado deportivo es una de las más importantes, ya que de ello puede depender nuestra salud. Tanto es así que decantarse por un modelo adecuado, específico para la disciplina deportiva que se practica, puede suponer la diferencia entre lesionarse o no. Por ello, si lo que nos gusta es correr unos kilómetros, la mejor opción es apostar por unas zapatillas que se han diseñado específicamente para ello. En este sentido, es interesante tener en cuenta la distancia que se suele hacer, el terreno y nuestra experiencia con la disciplina.

En el caso del modelo Vomero 16, están especialmente diseñadas para recorrer kilómetros por asfalto. Para ello, se sirven de un diseño muy ligero, de gran elasticidad y con una amortiguación reactiva que, además de proteger nuestra pisada, nos ayude a retornar la energía en cada zancada. También incluye buenas medidas de sujeción con una banda regulable en el mediopié para los laterales y clip estable en el talón para sujetar el pie. Se atan mediante cordones con los que se puede regular el ajuste.

Los materiales empleados permiten conseguir frescura en los pies, para los que se ha colocado una malla en puntos clave que ofrece elasticidad y ventilación. Emplea goma de alta resistencia a la abrasión en la suela exterior para ofrecer unos tacos que logran una tracción duradera.

¿Cómo deben ser las zapatillas para correr?

Las zapatillas son de vital importancia en el 'running'. Freepik

Cada deporte exige una equipación específica que favorezca la práctica deportiva, tanto para alcanzar los objetivos marcados como para evitar lesiones derivadas de una falta de anticipación. Así, en el caso de las actividades que impliquen impacto, la elección de unas buenas zapatillas es clave, puesto que es la parte del cuerpo que más se resiente y sufre. De hecho, las rodillas y los tobillos suelen estar entre las más afectadas, resultado de una técnica ineficiente o de una mala elección del material.

Entre las características principales que debe reunir un buen calzado de running nunca deben faltar la comodidad, la estabilidad ni la amortiguación. La primera es esencial para poder realizar el ejercicio durante el tiempo determinado sin distracciones ni molestias que, además, puedan derivar en malas posturas o vicios perjudiciales a corto, medio y largo plazo.

La amortiguación es otra de las características que no hay que desatender, ya que es la capacidad que ofrecen a la hora de absorber la fuerza de un impacto. Escoger el modelo con el grado perfecto no es sencillo, sin embargo, ya que debe tener la suficiente para proteger las rodillas y los tobillos, pero no demasiada para no interferir en el impulso del corredor.

Por último, hay que atender a la estabilidad que ofrece cada modelo: da sujeción en el puente del pie y en la mediasuela, protegiendo hasta el talón. Una condición de la que depende la rigidez del modelo y que, por tanto, hace que sea esencial para los runners sobrepronadores.

