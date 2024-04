Tres tendencias de primavera que necesitas de la nueva colección de ropa de Pedri x Springfield

Pedri González es mucho más que el centrocampista del F.C. Barcelona. También es uno de los jugadores de la selección de fútbol masculina de España y, para muchos, el nuevo Iniesta. Sin embargo, esta temporada, también ha saltado del campo al atelier: lo ha hecho de la mano de Springfield, por tercera vez consecutiva, y con una colección de ropa tan especial como fresca. Tienen todas las tendencias de la primavera.

Sudaderas con capucha, camisetas de manga corta y diferentes tipos de pantalones dan forma a esta propuesta cápsula que le representa. La propuesta que ha co-diseñado es fiel reflejo de la personalidad del blaugrana, con varios guiños a sus orígenes, como las coordenadas de su pueblo, Tegueste; su año de nacimiento, el 2002; y su logo.

Pero también es el espejo de toda una generación, la Z, que apuesta por la moda casual, moderna y versátil para afrontar cualquier reto con tesón.

‘Tie-dye’, el estampado que ha reinventado la generación Z

Si tienes menos de 30 años y aún no tienes una prenda de ropa con estampado tie-dye, en tu armario esto te interesa. Aunque, si la tienes… también. Porque hemos encontrado la sudadera con capucha con más ro-lla-zo de la temporada y apuesta por esta tendencia que llevaron los niños millennials y que TikTok ha sabido recuperar y realzar para convertir en el must de las nuevas generaciones.

Es una sudadera con capucha de corte clásico pero con un estampado tendencia. Springfield

El contraste de colores -que destaca el efecto desteñido-, la capucha y el corte oversize para romper las líneas rectas de unos vaqueros son sus claves de éxito. Aunque también su versatilidad: puedes llevarla en un look de chándal con unos joggers o con unos pantalones de tela, zapatillas de deporte blancas y, por supuesto, un bucket hat para darle el toque urbano perfecto.

'Fraternity jacket': cómo conseguir la 'bomber' tendencia

El uniforme de animadora no es la única equipación deportiva americana que ha saltado al street style. Las chaquetas deportivas inspiradas en el beisbol que hicieron suyas las hermandades universitarias han vuelto… ¡y nos encanta! Y la propuesta de Pedri x Springfield cumple todas nuestras expectativas.

Esta chaqueta tiene parches decorativos que rompen la monotonía del blanco y negro. Springfield

Ligera, para acompañarnos en las tardes más fresquitas de la primavera; en negro y blanco, para derrochar elegancia; y con parches decorativos para romper la monotonía. ¿Cómo combinar la bomber? De mil formas: está pensada para sacarle el máximo partido y, además, para potenciar cualquier prenda de tu armario.

Aunque, si quieres nuestra opinión, creemos que hace el matchy-matchy perfecto con unos cargo, la otra gran tendencia de la temporada. ¿También respiras el aura de badboy pero con corazoncito, al más puro estilo película adolescente americana?

Camisetas de manga corta estampadas: la prenda de una generación

Sí, somos la generación de los que demostramos que al trabajo se puede ir con una t-shirt sin fallar al dresscode de la oficina. Y es que esta prenda nos representa: la llevamos desde que tenemos memoria, es cómoda y muy versátil. Podemos llevarla de la forma más desenfadada con unas bermudas o apostando por unos vaqueros con americana oversize o con una sobrecamisa abierta.

Las camisetas son un básico que todos deberíamos tener en el armario de primavera. Springfield

Todas las camisetas comparten las líneas básicas de esta prenda imprescindible de la primavera, pero serigrafiadas con un toque especial. O, mejor dicho: el de Pedri. Algunas apuestan por el logo del deportista, otras por el número de la camiseta que viste en el Barça y otras por su fecha de nacimiento, el 2002.

Pedri: del Camp Nou al 'atelier' de Springfield

El futbolista ha añadido el azul a la paleta de colores de su colección con Springfield. Springfield

Pedri no solo es centrocampista del F.C. Barcelona y jugador de la Selección de fútbol España. Desde hace un año, de la mano y el expertise de Springfield, también es co- diseñador de su primera colección de ropa. Y no cualquiera, sino una propuesta juvenil, fresca y que representa a toda su generación, la Z, para recordar que las prendas de inspiración deportiva son perfectas para marcar estilo y carácter.

Y, sí, esta vez, escapa de su paleta habitual, blanco y negro, para incluir los azules que, sin duda, nos hacen recordar las ganas que tenemos de verano y el partidazo que vamos a poder sacar a esta colección.

