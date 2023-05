Aquella campaña de Netflix tan querida que se ha instaurado ya como una frase hecha: "Netflix and chill", nos encanta. Pero, si los nuevos precios de la plataforma han hecho que ya no disfrutes de ella, no hace falta que busques opciones para pagar de más porque han nacido nuevas alternativas que te encantarán. Este es el caso de SkyShowtime, una nueva plataforma de streaming que ofrece grandes taquillazos como el musical de Grease para disfrutar de un cine en casa, con o sin proyector.

Pero, no es la única oferta de SkyShowtime, además de poder disfrutar del mejor cine en casa con grandes taquillazos, clásicos y sagas, también tienen series exclusivas como la recién estrenada Bosé que está siendo un éxito. La serie de la vida del cantante Miguel Bosé está protagonizada por el actor español Iván Sánchez y tiene un elenco como Nacho Fresneda, Miguel Ángel Muñoz o Valeria Solarino.

En resumen, un buen repertorio de cine y series, pero también de contenido infantil y documentales, que puedes probar gratis durante una semana y, después, pagar solo 5,99 euros al mes con la opción de poder hacerte ¡hasta cinco perfiles diferentes! Así que, si compartes la cuenta con amigos, de momento puedes hacerlo, puede salirte por ¡poco más de un euro al mes la suscripción! Y, lo mejor, sin anuncios, todo sin interrupciones, como un buen streaming premiun.

Su opción de descargas ilimitadas te permite poder disfrutar del contenido que tú quieras cuando no tengas conexión a internet. Además, podrás acceder a tu cuenta y perfiles desde cualquier dispositivo móvil, no tendrás problema ni con tu teléfono, ni tableta, ordenador o televisión.

Por qué suscribirse a SkyShowtime

Actualmente, se trata de la plataforma de streaming más económica que se puede contratar en España, con y sin oferta en el precio. Además, la cantidad y la calidad de películas y series que ofrece por ese precio es una gran ventaja.

Por otro lado, los amantes del cine deben saber que SkyShowtime tiene disponibles películas de dos de los estudios de cine de Hollywood más importantes, Universal y Paramount Pictures. Lo que significa que parte de la historia del cine está disponible en una misma plataforma. Sin olvidar que también tiene series muy buenas de Sky, Paramount+, Peacock y Nickelodeon y, no solo eso, también exclusivas como Bosé.

