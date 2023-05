Si practicas deporte, tendrás una parte reservada en tu armario para las prendas y calzado específicos para tus entrenamientos. No es lo mismo practicar yoga que asistir a las clases dirigidas del gym o a un grupo de running para aprender a correr (¡y mejorar nuestras marcas!); lo que implica que, si estamos enganchados a más de una actividad, el volumen de ropa será mayor. Y también la inversión que habrá que realizar cada vez que toque jubilar las camisetas más viejas o las que ya hayan cogido ese olor perenne a sudor que tanto cuesta eliminar.

Los tejidos transpirables de los que suele estar fabricada la ropa deportiva tienen una función esencial mientras hacemos ejercicio, pero también exigen cuidados específicos que no siempre sabemos o podemos darle. Malos hábitos que acortan su vida útil y que nos llevan a rastrear de forma frecuente los ecommerce específicos en busca de buenas ofertas con las que renovar el armario sporty sin gastar más de la cuenta.

Y hoy es uno de esos días en los que la búsqueda da sus frutos, porque hemos descubierto que el catálogo de Sprinter hay muchas prendas de Nike rebajadas a mitad de precio. Una oportunidad perfecta para conseguir sudaderas, camisetas y pantalones para él y ella al mejor precio, pero que solo estará activa por tiempo limitado: el próximo 14 de mayo acaba la promoción, ¡la vas a dejar escapar?

Una mochila de Nike por 15 euros

Además de ropa de Nike a mitad de precio, en el catálogo de Sprinter se pueden encontrar accesorios deportivos de la marca con el mismo descuento. De entre todas las opciones, no obstante, desde 20deCompras creemos que la mochila Stash es la elección correcta: por 15 euros, te llevas un modelo que puede plegarse hasta alcanzar la forma de una cartera para que la puedas guardar en el bolsillo cuando no la uses. Todo ello sin renunciar a un amplio compartimento principal y bolsillos exteriores con cremallera para que lo tengas todo organizado.

El tejido es ligero para no aportar exceso de peso. Sprinter

Datos estructurados producto Nombre: Mochila Stash Descripción: Mochila de color negro plegable con compartimento principal con capacidad de 17 litros y bolsillos exteriores con cierre de cremallera. El tejido del que está fabricada es ligero para no aportar peso extra y tiene tres asas, las dos de la espalda ajustables y una de agarre en la zona superior. Marca: Nike Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 14.99 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Sprinter y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.