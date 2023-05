Las sneakers se han convertido en la propuesta más democrática del street style: da igual la edad o el lugar al que vayamos, que siempre son bienvenidas. Eso sí, siempre y cuando cumplan algunos requisitos poco descabellados que bien podrían resumirse en el buen estado y limpieza (sobre todo cuando son blancas). Por eso, pasado un tiempo prudencial, los amantes de las zapatillas saben que tienen que invertir en nuevos modelos que les acompañen en su día a día; y hoy puede ser el día perfecto para hacerlo con éxito. ¿Sabías que las Munich G-3 Profit están a la venta desde 43 euros en Amazon?

El contraste del negro y el blanco con la goma le dan una estética clásica que nos encanta. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Zapatillas G-3 Profit Descripción: Zapatillas deportivas unisex para adulto disponible en tallas de la 39 a la 46. Son negras, con la cruz lateral en blanco y con la suela de goma. Marca: Munich Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 42.99 Imagen:

Estas zapatillas de deportes cuatro estrellas, según las valoraciones que pueden verse en el catálogo de Amazon, respetan la línea clásica de Munich, una de las marcas más conocidas y valoradas entre los amantes de las sneakers. Suela plana y puntera estrecha son las bases de este modelo de piel sintética combinado con detalles perforados en el lateral donde se sitúa la cruz, el logo, que en el caso de las rebajadas en Amazon es de color blanco sobre un conjunto negro en contraste con la suela de goma. Y es que, si bien es cierto que las G-3 Profit están disponibles en otros colores, son las descritas las que tienen aplicado el 30% de descuento que logra que algunos números estén a la venta desde poco más de 40 euros.

No hay que olvidar que al comprar ropa en Amazon no todos son ventajas, como la de "prueba primero, paga después" para acertar con la talla, también hay inconveniente. Según el color o el número de pie que escojamos el porcentaje de descuento puede variar e, incluso, desaparecer, por lo que conviene asegurarse bien antes de lanzarse a la compra. No obstante, cabe destacar que en el caso de las Munich G-3 Profit la mayoría si tienen la rebaja del 30% que logra que pasen de costar 62 euros a menos de 43. ¿Vas a perder la oportunidad?

