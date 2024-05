De la potencia de succión al descuento de 150 euros: motivos para comprar esta aspiradora Dyson

Mantener la casa limpia cuesta tiempo y dinero. Sobre todo desde que el subidón de los precios ha encarecido los productos que más utilizamos. Quizá, por ello, las mezclas caseras para eliminar la suciedad se han convertido en el nuevo furor de las redes sociales, siendo el vinagre y el bicarbonato el mix más utilizado. Sin embargo, hay herramientas vitales para conseguir buenos resultados en las que no se puede ahorrar.

Hablamos, especialmente, de las aspiradoras sin cables: ese pequeño electrodoméstico capaz de eliminar la suciedad de suelo a techo, sin olvidar colchones y textiles, que causa furor entre los usuarios. También conocidas como escobas verticales, tienen una adaptabilidad muy alta, suelen ser modelos convertibles para adaptarse a todos los rincones del hogar e incluir accesorios que potencian sus funciones.

Numerosas ventajas que, sin embargo, se encuentran con un inconveniente que no se suele pasar por alto: el precio. Las aspiradoras suelen rondar y superar los 300 euros, pudiendo llegar a 1.000 euros en caso de las propuestas más tecnológicas y avanzadas. Un tique algo que va de la mano de una vida útil larga y eficiente que, sin embargo, no convence a todos. Pero, ¿y si te decimos que hemos encontrado un modelo con 150 euros de descuento?

La aspiradora sin cables de Dyson más rebajada

Más allá de la rebaja de 150 euros que, sin duda, es un aliciente para decidirse por un modelo de Dyson, esta aspiradora sin cables tiene mucho más que ofrecer. Empezando, como no, por la prestación básica de una escoba vertical: la potencia de succión. Ofrece hasta 185 AW, con un flujo constante y durante toda su vida útil, aunque puede variar según el modo en el que se utilice.

También la autonomía de esta aspiradora sin cables es otro motivo de peso para comprarla en oferta. Asegura hasta 60 minutos de funcionamiento dentro del sistema ahorro, lo que permite que podamos limpiar toda la casa en una sola pasada y sin preocupaciones. A ello contribuye el sistema de gestión de batería que, además, se puede controlar en tiempo real desde la pantalla LCD.

El filtro que se ubica en el cuerpo central de esta escoba vertical de Dyson es otro de los platos fuertes de la marca. Es capaz de atrapar el polvo para que no entre en contacto con el motor al tiempo que expulsa aire de mayor calidad. Y, sí, se puede lavar de forma sencilla para que siempre esté listo para atrapar toda la suciedad con eficiencia.

Cabe destacar que no es el modelo más ligero de la marca, con tres kilos de peso, y que puede ser más difícil de manejar que otras propuestas. No obstante, sigue estando por debajo de otras propuestas económicas del mercado. Algo similar ocurre con los accesorios que incluye: no es la aspiradora de Dyson con más variedad, pero sí garantizan los básicos para potenciar la limpieza de la casa (el Motobar, la rinconera y el multifunción).

