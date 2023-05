El cuidado personal y los hábitos de higiene y salud nos hacen sentirnos bien con nosotros mismos. Las sesiones de cuidado del cabello como si fuéramos profesionales, las rutinas faciales cuando llega la noche o los tratamientos para la piel nos hacen estar mejor. Y, uno de los hábitos de salud que primero aprendemos en nuestra vida, e incorporamos como una rutina, es el cepillado de los dientes. Nuestros padres nos enseñan a hacerlo después de cada comida y también a no irnos a dormir sin lavarnos los dientes.

Pero, ¿es suficiente solo con el cepillado? Los dentistas explican que para una limpieza profunda no es bastante con el cepillado convencional, deberíamos usar otros complementos como el enjuague bucal para nuestras encías, los cepillos eléctricos que eliminan mejor la suciedad y los irrigadores bucales cuya potencia ayuda a tratar desde casa problemas como el sarro o la placa. No obstante, no es necesario costearse limpiezas dentales cada año, porque con los productos apropiados (si están de oferta mejor) es posible tener una correcta limpieza de nuestra boca sin salir de casa.

Y, para oferta, la que hay hoy en El Corte Inglés que permite precisamente esto: cuidar en profundidad nuestra boca. De costar casi 90 euros ha pasado a solo 55 euros la estación de cuidado bucal Oral-B Braun que incluye el irrigador bucal, cuatro cabezales Oxyjet y hasta un enjuague bucal. Se trata de una buena inversión porque el irrigador Oral-B Oxyjet es de los pocos del mercado ajustable, de modo que solo tienes que regular el control y cambiar la presión del agua entre alta o baja.

Este irrigador enriquece el agua con microburbujas de aire purificado para contribuir a la salud de las encías El Corte Inglés

La inversión es segura, sobre todo, por sus tres años de garantía, así que puedes estar tranquilo. Además, los recambios Oxyjet evitarán que tengas que invertir en esta estación durante un largo tiempo y el enjuague bucal de Oral-B protege tus encías durante 24 horas.

