A pesar de que abril fue el mes del libro y nos dejó novedades tan vendidas como la obra de Ana Obregón y su hijo fallecido Aless Lequio, junio no se queda atrás y viene cargado de novedades literarias y de títulos que desde finales de mayo están siendo todo un éxito y caminan hacia el best seller. Si quieres ideas nuevas, atento a este post, porque ya puedes reservar el último libro de Isabel Allende o leer el recién estrenado: Nuestro Cuerpo, el primer libro sobre la evolución de la anatomía humana. No solo eso, si no que en junio vamos a hablar también de orgasmos con la nueva novela de la periodista e instagramer especializada en sexo Noemí Casquet, Éxtasis, y de asesinatos con el thriller de Alaina Urquhart.

No obstante, sabemos que es normal que quieras tener al alcance de tu mano todas las novedades literarias del momento, pero, sabemos lo difícil que es comprarlos a la vez y lo complicado que es elegir en qué título invertir dinero. No obstante, no tiene por qué ser tan difícil escoger si tenemos un libro electrónico porque, por ejemplo, en un Kindle te cabrán más de 15.000 libros y por menos dinero.

Además, si quieres ahorrarte todavía más dinero, puedes suscribirte al servicio de lectura de Amazon, Kindle Unlimited, con el que tienes acceso a un millón de títulos disponibles para leer en cualquier dispositivo. El primer mes lo tienes gratis, por lo que podrías aprovechar para descargar todas estas novedades de junio. Y, después, puedes renovar la suscripción por menos de 10 euros al mes a cambio de infinidad de libros y revistas.

Una vez suscrito, solo tendrás que descargarte y leer en el dispositivo más apropiado tus libros favoritos. ¿Y cuál es este dispositivo para leer cómodamente, no dañar tu vista, tener suficiente capacidad y batería? Pues, como no, el Kindle de Amazon.

Los títulos Kindle más esperados de junio

- El Viento conoce mi nombre. La autora del mes de junio, sin duda, va a ser Isabel Allende con su nuevo lanzamiento, una historia de violencia, amor, desarraigo y esperanza cuyo protagonista es un niño judío de seis años.

- El carnicero y el pájaro. El último día de mayo nos dejó este alucinante lanzamiento de Alaina Urquhart, cuyo nombre puede que te suene porque es la creadora, junto a Ash Kelley, de Morbid, el podcast sobre crímenes reales más influyente y con mayor número de suscriptores en Estados Unidos. La novela El carnicero y el pájaro te dejará sin palabras porque, tal y como explica su autora: "Quería crear un nuevo monstruo que mis lectores buscaran debajo de la cama antes de acostarse y un argumento que los tuviera en vilo, y en el centro de la historia, situar a una mujer responsable de desentrañar los asesinatos y resolver el rompecabezas". Aprovecha porque en versión Kindle en Amazon tienes este título 10 euros más barato.

- Éxtasis. El primer día de mes que inauguramos nos ha dejado esta valiente novela de Noemí Casquet (Mama Casquet en redes sociales) la periodista y escritora especializada en sexualidad que rompe muchos tabúes en su día a día con su posts y saltó a la fama con la trilogía formada por Zorras, Malas y Libres. Te encantará esta nueva novela porque, quizás, todos tenemos un don. Un superpoder que nos diferencia de los demás. Solo tenemos que descubrirlo. A Amisha, la protagonista de este libro, se le presentó la primera vez que se masturbó y tuvo un orgasmo. Cuando llega al éxtasis puede ver, con total claridad, su futuro o el de la persona que comparta con ella la explosión de placer.

