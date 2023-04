El mes del libro está cargado de novedades literarias que muchos lectores esperan con ansia. Desde el nuevo título de Isabel Benavent que ve la luz el 11 de abril, hasta el desgarrador testimonio sobre la pérdida de Aless Lequio tras una larga enfermedad contado por su madre, Ana Obregón, que sale a la venta el 19 de abril. Pero, no son los únicos libros que verán la luz, abril está cargado de publicaciones, en físico y en formato digital, que te encantarán. Sin embargo, todos sabemos que abril es un mes en que comprar muchos libros y si no quieres arruinarte o llenar tu casa de ejemplares nuevos, recuerda que en un Kindle caben 15.000 nuevos y la suscripción al servicio de lectura de Amazon, Kindle Unlimted, te acerca un millón de títulos por solo 10 euros al mes.

Datos estructurados producto Nombre: Suscripción Kindle Unlimited Descripción: Suscripción al servicio de lectura de Amazon Marca: Amazon Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 10 Imagen:

Una vez que te hayas suscrito a este servicio Prime (¡con el primer mes gratis!) ya puedes disfrutar de todas las novedades literarias de abril. Es obvio que, con esta suscripción, cualquier dispositivo vale para leer tus favoritos, no obstante, el más apropiado es un Kindle porque tiene tinta electrónica que no dañará tus ojos, mucha capacidad, una batería eficiente y no sufrirás reflejos de luz, aunque leas bajo los rayos del sol. Por eso, desde 20deCompras te aconsejamos que elijas el más económico de Amazon con el que amortizar, ya en un solo mes de prueba, la suscripción a Kindle Unlimited. De hecho, la inversión que tienes que hacer es menor de ¡95 euros!

Con 4,6 estrellas de puntuación positivas de usuarios que ya lo han probado. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Kindle más compacto y ligero Descripción: Libro de lectura Kindle más compacto y ligero Marca: Amazon Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 94.99 Imagen:

Los títulos Kindle más esperados de abril

Empecemos por el nuevo libro de Elísabet Benavent, escritora española conocida en redes sociales como Beta Coqueta, que ha saltado a la fama con sus novelas de comedia romántica tan famosas como la saga En los Zapatos de Valeria. Se titula Cómo (no) escribí nuestra historia y se podrá comprar (aunque ya lo puedes reservar para que te llegue esa fecha) el 11 de abril. La versión Kindle no cuesta ni 10 euros y se trata de "una novela que lo cuestiona todo", como indican en Amazon.

Otro de los títulos más esperados es el de Ana Obregón: El chico de las musarañas, donde se ofrece el desgarrador testimonio sobre la pérdida de su hijo Aless Lequio, tras una larga y dura enfermedad. El corazón de este libro es El chico de las musarañas, el texto que Aless empezó a escribir cuando le diagnosticaron cáncer. Un relato sincero, ácido, irónico, vibrante, con un sentido del humor único, que no pudo terminar, y que nos descubre el talento, el carisma y la personalidad de un joven que hubiese triunfado como escritor.

Pero, si eres de novela de misterio, la nueva novela de María Soto que sale a la luz el 12 de abril te dejará sin palabras. El ladrón de veranos, tal y como explican desde Amazon, es un adictivo rompecabezas ambientado en la glamurosa costa francesa de los años treinta, que sitúa a María Soto como la nueva maestra de la novela de evasión y misterio.

El más vendido de Kindle

Además de las novedades literarias, desde 20deCompras te aconsejamos una novela, que incluye la suscripción a Kindle Unlimited, que ya ha atrapado a más de 10.000 lectores. Se trata de una ficción histórica escrita por Lara Beli: El hilo dorado.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.