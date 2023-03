HBO Max, Netflix, Disney+ o Prime Video son algunas de las plataformas más populares, pero, el catálogo de contenidos bajo demanda de cada una es diferente (y cada día más variado). No obstante, hay algunas de ellas que están despuntando con ofertas o series que han atrapado a millones de seguidores. Este es el caso de HBO Max, que ha rebajado su suscripción anual un 35% para que te ahorres 40 euros y puedas ver el último título que arrasa ahora en pantalla, The Last of Us. O para que vuelvas a disfrutar de clásicos de la cultura televisiva como Juego de Tronos o El Cuento de la Criada.

Esta promoción está siento un éxito porque el plan de suscripción anual a HBO Max pasa de 107,88 a 69,99 euros, lo que es lo mismo que decir: pagar un 35% menos al año para tener una de las plataformas streaming más famosa del mercado. Lo podríamos traducir también como una promoción con la que conseguir el catálogo entero de HBO Max por solo 70 euros al año. No obstante, si prefieres pagar mes a mes para darte de baja cuando quieras, o lo necesites, puedes tener la suscripción por 8,99 euros al mes (con opción a cancelar en cualquier momento) y con la garantía de poder reproducir al mismo tiempo contenidos en tres pantallas.

Y es que, Juego de Tronos, El Cuento de la Criada o The Last of Us son algunos de los títulos que HBO Max ha regalado a la cultura televisiva y que han atrapado a millones de espectadores en ocho temporadas o en tan solo una. Estas producciones de la cultura actual se han hecho un hueco en el corazón de muchas personas enganchadas al streaming, la nueva forma de consumir cultura. Y, con lo fácil (¡y económico!) que es convertir cualquier televisión en inteligente, parece una locura no suscribirte con oferta a una de las plataformas streaming más famosa del mundo.

'The Last of Us' la serie más vista

The Last of Us se ha convertido en la serie más vista de HBO Max España. No es de extrañar porque la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey nos ha dejado nueve episodios de infarto, que no han permitido a nadie separarse de la pantalla en esta historia distópica hasta que se ha convertido en el título más visto de la temporada. La gran producción que adapta el famoso videojuego desarrollado por Naughty Dog se ha convertido en el título más visto en la historia de los servicios de streaming de HBO Max en España.

